Shamli News: आम के बाग में सभासद पति समेत तीन पर हमला

Shamli News: कांधला। थाना क्षेत्र के गांव माल्हीपुर स्थित आम के बाग में काम कर रहे सभासद पति समेत तीन लोगों पर कुछ लोगों ने कथित रूप से लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में घायल तीनों ने मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कांधला थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के गांव महालीपुर स्थित आम के बाग में कस्बे के मोहल्ला शेखजादगान निवासी सभासद पति व खुर्शीद अफजल, गुलबहार समेत तीन लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।

घायलों ने चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित खुर्शीद अफजल ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ महालीपुर स्थित आम के बाग में कार्य कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान कई लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंचे और बिना किसी विवाद के उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने तीनों के साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए। शोर-शराबा होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल तीनों लोग अस्पताल पहुंचे, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद उन्होंने कांधला थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि पीड़ितों की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।