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Shamli News: आशीष चौधरी बने जनपद शामली के भाकियू जिलाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में भाकियू की कार्यकारणी में फेरबदल के तहत आशीष चौधरी को नए जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। उनके स्वागत में खुशी का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत करने की अपेक्षा की है, जिससे किसानों के हितों को बढ़ावा मिल सके।

Shamli News: आशीष चौधरी बने जनपद शामली के भाकियू जिलाध्यक्ष

Shamli News: शामली। भाकियू हाईकमान में जनपद की कार्यकारणी में फेरबदल करते हुए गांव चौंदाहेडी निवासी आशीष चौधरी को जनपद का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। आशीष चौधरी के जिलाध्यक्ष बनने से जहां भाकियू पदाधिकारियों में खुशी में माहौल है वही फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने जनपद शामली की कमान सांता प्रदान की दे रखी थी, लेकिन अब उनका कार्यकाल पूरा होने पर भाकियू हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा ने जिले की कार्यकारणी में फेरबदल कर दिया है। उन्होने शामली जिले के गांव चौंदाहेडी निवासी आशीष चौधरी पुत्र अमर सिंह को जिलाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया।

जिसके बाद भाकियू पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड गई। प्रदेश अध्यक्ष ने आशीष चौधरी से अपेक्षा की है कि संगठन को मजबूत करने और स्व चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत की नीतियों को किसान हितों में आगे बढाया जायेगा। आशीष चौधरी ने कहा कि संगठन ने जो उन पर विश्वास किया है उस पर खरा उतरा जायेगा और संगठन को आगे बढाने का काम करेगे। साथ ही सभी पदाधिकारियों और संगठन के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम करेगे, जिससे संगठन मजबूत हो सके।

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