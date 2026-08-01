Shamli News: महाराजा सूरजमल चौक का नाम यथावत रखने की मांग

Shamli News: शामली। आर्य जाट महासभा की मासिक बैठक में तहसील चौराहा स्थित पूर्व घोषित महाराजा सूरजमल चौक को यथावत बनाए रखने तथा उक्त स्थल पर किसी अन्य नाम से निर्माण या नामांकन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। बैठक में इस मुद्दे पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए सोमवार को डीएम से मिलकर पूरे प्रकरण से अवगत कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि लगभग तीन वर्ष पूर्व जनपद शामली के तहसील चौराहे को समाज के प्रबुद्ध नागरिकों एवं 36 बिरादरी के सामाजिक प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से महाराजा सूरजमल चौक घोषित किया गया था।

उस समय वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-यज्ञ एवं धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे तथा इसकी जानकारी तत्कालीन डीएम जसजीत कौर को ज्ञापन के माध्यम से विधिवत दी गई थी। महासभा के पदाधिकारियों का कहना था कि वर्तमान समय में यह स्थल जनमानस में महाराजा सूरजमल चौक के नाम से स्थापित हो चुका है। यहां प्रत्येक वर्ष सर्व समाज और छत्तीस बिरादरी के सहयोग से महाराजा सूरजमल की स्मृति में हवन-यज्ञ, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। यह स्थल केवल एक चौराहा नहीं, बल्कि समाज के सम्मान, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक आस्था का प्रतीक बन चुका है। ऐसे में यहां किसी अन्य नाम से निर्माण अथवा नामांकन का प्रयास समाज की भावनाओं के विपरीत है।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सोमवार को महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराएगा तथा महाराजा सूरजमल चौक को पूर्ववत बनाए रखने की मांग करेगा। बैठक में सुनील निर्वाल, बाबूराम पंवार, राजकुमार चेयरमैन, नरेश मलिक, दिव्य प्रभाकर, डॉ. ओमपाल सिंह निर्वाल, संजीव प्रधान सिंभालका, विपिन गोहरनी आदि मौजूद रहे।