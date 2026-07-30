Shamli News: कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क, जोनल मजिस्ट्रेट ने किया स्थलीय निरीक्षण

Shamli News: जलालाबाद में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियाँ तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी आलोक यादव के निर्देश पर जोनल मजिस्ट्रेट त्रिपुरेश मणि त्रिपाठी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और सभी आवश्यक सुविधाओं की सुनिश्चितता के लिए निर्देश दिए।

कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क, जोनल मजिस्ट्रेट ने किया स्थलीय निरीक्षण

Shamli News: जलालाबाद। कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी आलोक यादव के निर्देशानुसार बृहस्पतिवार को जोनल मजिस्ट्रेट एवं नायब तहसीलदार तहसील ऊन त्रिपुरेश मणि त्रिपाठी ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित जलालाबाद चैकी क्षेत्र का दौरा कर कांवड़ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण से पूर्व आयोजित बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष जहीर मलिक, अधिशासी अधिकारी जयवीर शर्मा, इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, चैकी प्रभारी अरविंद चैहान, सभासद पति मदन सैनी, सभासद सुनहैरा कोरी, सभासद धर्मवीर सैनी, नगर पंचायत के लिपिक मुकेश कुमार सैनी सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक की चर्चा बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा एवं श्रद्धालुओं की अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के उपरांत जोनल मजिस्ट्रेट त्रिपुरेश मणि त्रिपाठी ने गंगोह चैराहा, रूट डायवर्जन स्थल तथा शिव मंदिरों के आसपास की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिव मंदिरों के निकट बने सार्वजनिक शौचालय पूरी तरह साफ-सुथरे एवं क्रियाशील रहें। इसके साथ ही पर्याप्त पेयजल, निर्बाध विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, पुलिस सहायता शिविर तथा मेडिकल कैंप की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ दिल्ली सहारनपुर हाईवे को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश भी दिये। ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

व्यवस्थाओं की निगरानी जोनल मजिस्ट्रेट ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिशासी अधिकारी जयवीर शर्मा ने बताया कि नगर क्षेत्र के दोनों प्रमुख शिव मंदिरकृमीठी कुई मंदिर एवं प्राचीन शिव मंदिरकृमें कांवड़ियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। नगर पंचायत द्वारा नियमित सफाई अभियान चलाया जा रहा है तथा पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, मार्गों की साफ-सफाई एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखा जा रहा है।

नगर पंचायत की प्रतिबद्धता नगर पंचायत अध्यक्ष जहीर मलिक ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर पंचायत पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे जलालाबाद से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराया जा सके。