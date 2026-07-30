Shamli News: एकतरफा प्यार में सिरफिरे ने विवाहिता पर फेंका एसिड

Shamli News: शामली। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ीकरमू में एकतरफा प्यार में सिरफिरे द्वारा एक महिला पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। महिला को शामली सीएचसी से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। वहीं, पुलिस को जांच में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। महिला ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि बुधवार रात वह घर के बाहर कुत्ते को खाना दे रही थी। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस का ही युवक वहां पहुंचा और एकतरफा प्यार में उस पर एसिड फेंक दिया। इससे महिला झुलस गई। इस दौरान महिला का पति व अन्य लोग दौड़ पड़े और आरोपी युवक को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की।

महिला का सीएचसी शामली में उपचार कराया गया, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।महिला पर एसिड फेंकने की घटना का पता लगने पर पुलिस विभाग में हडकंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो मामला संदिग्ध नजर आया। पुलिस का कहना है कि पहले युवक के साथ मारपीट की गई और उसके बाद एसिड की घटना हुई है। युवक पर महिला द्वारा एक वर्ष पूर्व भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। संभवतः मारपीट की घटना से बचने के लिए महिला ने स्वयं ही एसिड की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।