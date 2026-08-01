Shamli News: स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में कांधला के सक्षम शर्मा का स्वर्णिम प्रदर्शन

Shamli News: कांधला। कांधला स्थित सेंट द्रोण पब्लिक स्कूल के कक्षा 12 के छात्र ने स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि से स्कूल और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय प्रबंधन ने छात्र को सम्मानित कर उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नगर के कैराना मार्ग स्थित सेंट द्रोण पब्लिक स्कूल के कक्षा 12 के छात्र सक्षम कुमार शर्मा ने राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी इस सफलता से विद्यालय के साथ-साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद विद्यालय पहुंचने पर सक्षम कुमार शर्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

स्कूल के प्रबंधक इंजीनियर अमन शर्मा ने उन्हें मेडल पहनाकर एवं ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने सक्षम की मेहनत, अनुशासन और लगन की सराहना करते हुए कहा कि लक्ष्य के प्रति समर्पण और निरंतर अभ्यास से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। प्रबंधक ने बताया कि सेंट द्रोण पब्लिक स्कूल के छात्र पूर्व में भी विभिन्न शूटिंग प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। विद्यालय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर बेहतर प्रशिक्षण और प्रोत्साहन उपलब्ध करा रहा है। सक्षम की इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, सहपाठियों एवं क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे बधाई दी और भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं। विद्यालय परिसर में इस अवसर पर उत्साह का माहौल रहा और छात्र-छात्राओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विजेता का अभिनंदन किया।