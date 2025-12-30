Hindustan Hindi News
गैंगस्टर ने घर में टांगा फंदा, चिपकाया पर्चा; अफसरों के नाम लिख बोला-ले ली मेरी हत्या की सुपारी

गैंगस्टर ने घर में टांगा फंदा, चिपकाया पर्चा; अफसरों के नाम लिख बोला-ले ली मेरी हत्या की सुपारी

संक्षेप:

फिरोज खान पर विभिन्न धाराओं में 21 मुकदमे हैं। वह गैंगस्टर और झिंझाना थाने का हिस्ट्रीशीटर है। 25 दिसंबर में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी लगभग 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की थी। पुलिस के मुताबिक वह गैंगस्टर एक्ट में फरार है। गैंगस्टर ने एनकाउंटर की आशंका जताई है।

Dec 30, 2025 10:18 pm ISTAjay Singh संवाददाता, शामली
पांच दिन पहले पुलिस-प्रशासन द्वारा 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के बाद मंगलवार को गैंगस्टर और शामली के झिंझाना थाने के हिस्ट्रीशीटर फिरोज खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में फिरोज खान एसओ स्तर से लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस-प्रशासनिक और एक डीआईजी स्तर के अफसर पर उसकी हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगा रहा है। एक घर में बनाई गई वायरल वीडियो में छत पर फांसी पर फंदा टांगा गया है। गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तारी पर स्टे बताकर उसे दीवार पर चिपकाया है। कोर्ट से स्टे के बावजूद उसकी गिरफ्तारी और हत्या की सुपारी लेने का आरोप भी पुलिस के एक बड़े अधिकारी पर लगा रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

झिंझाना निवासी फिरोज खान पर विभिन्न धाराओं में 21 मुकदमे हैं। वह गैंगस्टर और झिंझाना थाने का हिस्ट्रीशीटर है। 25 दिसंबर में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी लगभग 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की थी। पुलिस के मुताबिक वह गैंगस्टर एक्ट में फरार है। इस घटना के पांच दिन बाद फिरोज खान ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। एक घर में बनायी गई वायरल वीडियो में छत के पंखे पर फांसी का फंदा लटका है। गैंगस्टर ने स्वयं के जानलेवा एनकाउंटर की आशंका जताते हुए पुलिस पर दबाव बनाने और गलत तरीके से परेशान करने के आरोप लगाए हैं।

वीडियो में फिरोजखान ने दावा किया कि बाहर तैनात एक डीआईजी स्तर अधिकारी के निर्देश पर पुलिस उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने उसकी हत्या की एक करोड़ की सुपारी ली है। उनकी वैध रूप से खरीदी गई संपत्ति को अनुचित तरीके से कुर्क कर लिया गया है। पहले भी साजिश रची गई। उन्होंने इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर एक्ट पर उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे है, लेकिन पुलिस इसे भी मानने को तैयार नहीं है। उसने कथित स्टे को भी दीवार चस्पा किया है। अफसर भी जजों के आदेश को कुछ नहीं मानते हैं। वीडियो में कहा है कि उन्हें इस तरह परेशान किया गया तो वह आत्महत्या कर लेगा। इसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी।

क्या बोली पुलिस

शामली के एसपी एनपी सिंह ने कहा कि फिरोज पर 21 मुकदमे दर्ज है। पुलिस अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं बरतेगी। नियमानुसाए एवं कानून कार्रवाई की गई है। कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्टे है तो उसे पुलिस को उपलब्ध कराएं। आरोप बेबुनियाद हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
