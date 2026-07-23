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पड़ोसी से बात करती थी बेटी, मां-बाप ने मार डाला, सुसाइड दिखाने के लिए शव को पंखे से लटकाया

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के शामली में एक बेटी को उसके मां-बाप ने मार डाला। इसके बाद सुसाइड केस दिखाने के लिए बेटी के शव को पंखे से लटका दिया। गिरफ्तार माता और पिता ने जुर्म स्वीकार कर लिया हे।

पड़ोसी से बात करती थी बेटी, मां-बाप ने मार डाला, सुसाइड दिखाने के लिए शव को पंखे से लटकाया
शामली पुलिस लाइन में बेटी की हत्या में गिरफ्तार माता पिता एवं गिरफ्तार करने वाली टीम

यूपी के शामली के कांधला में एक जुलाई को संदिग्ध हालात में हुई युवती की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवती की हत्या की गई थी। बेटी के चाल चलन पर शक होने पर सौतेली मां और उसके पिता ने गला दबाकर युवती की हत्या की और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके शव को पंखे पर लटका दिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि युवती, पड़ोस में रहने वाले युवक से बात करती थी। बदनामी के डर से हॉरर किलिंग को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

एक जुलाई को कांधला के मोहल्ला इलियास नगर में 19 वर्षीय हिना पुत्री अहसान का शव घर में पंखे पर लटका मिला था। संदिग्ध हालात में मौत होने पर पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गले पर दबाव पड़ने से युवती की मौत हुई। गर्दन पर दबाव उसके जीवित रहते हुए पड़ा था न कि मृत्यु के बाद। इस पर पुलिस ने 22 जुलाई को हिना के माता-पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हिना के पिता अहसान और सौतेली मां गुफराना को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में अहसान ने बताया कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु 2020 में हो गई थी। इसके बाद उसने 2021 में गुफराना से दूसरा निकाह किया। गुफराना, हिना के चाल चलन पर शक करती थी। उसने पड़ोस के एक युवक से हिना के बात करने पर भी शक जताया था। इस कारण उन्होंने प्लान के तहत हिना की हत्या कर दी।

बेटी की हत्या से पहले दोनों बेटों को मदरसे भेजा

एसपी के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक जुलाई को हत्या का प्लान बनाने के बाद अपने दोनों बेटों को मदरसे में भेज दिया। इसके बाद दोपहर के समय जब हिना घर पर अकेली थी, तब गुफराना ने हिना के पैर पकड़ लिए और पिता अहसान ने उसके गले में पड़े दुपट्टे से गला कसते हुए हाथों से गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी।

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आत्महत्या का रूप देने को पंखे से लटकाया शव

घटना के बाद गुफराना और अहसान ने साक्ष्य छिपाने एवं घटना को आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से हिना के शव को पंखे से लटका दिया। अहसान ने पत्नी को घर से बाहर भेज दिया। बाद में पड़ोसियों एवं अन्य लोगों को हिना द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना दी। घटना का आरोप पड़ोसी युवक एवं अज्ञात पर लगाने का प्रयास भी किया।

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पंजाब जाने की फिराक में थे दोनों

एसपी के मुताबिक आरोपी ने बताया कि वह पत्नी एवं बच्चों के साथ घर छोड़कर कैराना चला गया। बाद में पंजाब या हरियाणा जाने की योजना बना रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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