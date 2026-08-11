17 साल के कांवड़िये के सीने में तेज दर्द उठा, अचानक गिरा; हार्ट अटैक से मौत
यूपी के शामली में एक डाक कांवड़िये की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कांवड़िये के सीने में तेज दर्द उठा। इसके बाद वह बेहोश होकर गिर गया। लोगों ने उसे डॉक्टरों के पास पहुंचाया पर तब तक उसकी जान जा चुकी थी।
यूपी में शामली में शिवरात्रि पर डाक कांवड़ियों में एक-दूसरे से आगे निकलने की लगी होड़ में दौड़ते-दौड़ते 17 वर्षीय किशोर डाक कांवड़िया की अचानक मौत हो गई। हरियाणा के पानीपत के सिंभालका निवासी किशोर साथियों के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहा था। शामली में शिवचौक के पास जैसे ही वह रुका तो उसे सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। साथी उसे अस्पताल लेकर आए तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत होना बताया है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है।
पानीपत के गांव सिंभालका निवासी 17 वर्षीय शुक्ला पुत्र राजू नौ अगस्त को अपने घर से गांव के युवकों के साथ डाक कांवड़ लेने निकला था। दस अगस्त की रात उन्होंने मुजफ्फरनगर के पास विश्राम किया। मंगलवार को शिवरात्रि होने के कारण उन्होंने अपनी गति और बढ़ा दी। एक युवक जल लेकर आगे दौड़ लगाकर चल रहा था। तेज दौड़ने पर जब वह थम जाता तो गंगाजल बाइक पर बैठे दूसरे युवक को थमा रहा था और खुद बाइक पर बैठ रहा था। दोपहर करीब दो बजे यह डाक कांवड़िये शामली पहुंच गए।
उस समय गंगाजल लेकर शुक्ला दौड़ रहा था। जैसे ही वह जल लेकर शिव चौक पर पहुंचा तो उसने गंगा जल दूसरे युवक को थमा दिया। इसके बाद जैसे ही खुद बाइक पर बैठने लगा तो उसे सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। इससे पहले कि उसके साथी कुछ समझ पाते वह जमीन पर गिर गया। साथियों एवं अन्य लोग उसे बेहोशी की हालत में लेकर शामली सीएचसी पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम
चिकित्साधीक्षक डॉ. दीपक कुमार का कहना है कि सही कारणों का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही लगेगा लेकिन प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा कि किशोर की मौत तेज दौड़ते वक्त हार्ट फेल होने से प्रतीत हो रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर किशोर के परिजन भी पहुंच गए। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें