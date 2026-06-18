यूपी में शर्मनाक हरकत: बदायूं के अस्पताल में मृत महिला के कानों से ठेकाकर्मी ने खींचे कुंडल, वीडियो वायरल

बदायूं जिला अस्पताल में बीमारी से हुई महिला की मौत के बाद वहां के ठेका कर्मचारी ने शव के कान से कुंडल खींच लिए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद परिजनों ने ठेका कर्मचारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

Badaun News: यूपी के बदायूं से शर्मनाक हरकत सामने आई है। जिला अस्पताल में बीमारी के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद अस्पताल में ठेका कर्मचारियों मुर्दे को भी नहीं छोड़ा। महिला की लाश के साथ कर्मचारियों ने जो किया उसे देखकर कोई सिहर उठेगा। इस घटना ने इंसानियत ही नहीं मानवीय संवेदनाओं को भी तार-तार कर दिया। ठेका कर्मचारियों ने शव के कानों से कुंडल खींच लिए। अस्पताल में हुई ये शर्मनाक घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

सीसीटीवी में पूरी घटना कैद होने पर मृतिका के परिजनों ने आरोपी ठेका कर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीएमएस ने कर्मचारी को हटाने के निर्देश संबंधित ठेकेदार को दिए हैं। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बुधवार की रात कस्बा दातागंज मोहल्ला परा निवासी उमर अंसारी अपनी मां शहाना बेगम की तबीयत बिगड़ने के साथ ही सांस लेने में हो रही दिक्कत के चलते जिला अस्पताल लेकर आए और इमर्जेंसी में तैनात डॉक्टरों को बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टरों ने शहाना बेगम को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वहां ठेके पर तैनात सफाईकर्मी वीरू से कहा गया कि महिला के शव को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाओ।

सफाईकर्मी ने महिला की मौत का उठाया फायदा इधर, डॉक्टरों के महिला को मृत घोषित करने पर उसके परिजनों में चीखपुकार मची हुई थी। उनका ध्यान शव पर नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए सफाई कर्मी वीरू ने महिला के कानों से सोने के कुंडल खींच लिए। कुछ देर बाद परिजनों की नजर जब महिला के कानों पर पड़ी तो वह कुंडल गायब देख हैरत में पड़ गए। उन्होंने हंगामा करते हुए वहां मौजूद कर्मचारियों पर कुंडल चोरी करने का आरोप लगाया तो अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो सभी हैरत में पड़ गए।

परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से महिला के कानों से कुंडल खींचते हुए वीरू को देखा गया। इसके बाद आरेापी वीरू ने भागने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसको पकड़ लिया। परिजनों ने इसके बाद हंगामा शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। मृतिका के परिजनों ने आरोपी वीरू के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रभारी सदर कोतवाल अशोक कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में मृतिका के कुंडल खींचने की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। मृतिका के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।

रात भर होता रहा हंगामा, प्रभारी सीएमएस ने नहीं उठाया स्टाफ का फोन जिला अस्पताल में मृतिका के कानों से कुंडल निकालने का मामला सीसीटीवी में कैद हुआ तो आरोपी ठेकाकर्मी के खिलाफ सभी आक्रोशित दिखाई दिए। आक्रोशित लोगों ने रात भर जिला अस्पताल में हंगामा किया। हंगामा होता देख स्टाफ हरकत में आ गया। चूंकि बुधवार से सीएमएस डॉ. अमित वार्ष्णेय अवकाश पर थे, इसलिए वह अपना प्रभार दूसरे डॉक्टर को दे गए थे। ऐसे में स्टाफ ने जब प्रभारी सीएमएस को फोन किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। रात भर डॉक्टर से लेकर अन्य कर्मचारी फोन करते रहे पर प्रभारी सीएमएस का फोन नहीं उठा। इससे स्टाफ काफी परेशान रहा।