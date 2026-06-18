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यूपी में शर्मनाक हरकत: बदायूं के अस्पताल में मृत महिला के कानों से ठेकाकर्मी ने खींचे कुंडल, वीडियो वायरल

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
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बदायूं जिला अस्पताल में बीमारी से हुई महिला की मौत के बाद वहां के ठेका कर्मचारी ने शव के कान से कुंडल खींच लिए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद परिजनों ने ठेका कर्मचारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 

Badaun News: यूपी के बदायूं से शर्मनाक हरकत सामने आई है। जिला अस्पताल में बीमारी के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद अस्पताल में ठेका कर्मचारियों मुर्दे को भी नहीं छोड़ा। महिला की लाश के साथ कर्मचारियों ने जो किया उसे देखकर कोई सिहर उठेगा। इस घटना ने इंसानियत ही नहीं मानवीय संवेदनाओं को भी तार-तार कर दिया। ठेका कर्मचारियों ने शव के कानों से कुंडल खींच लिए। अस्पताल में हुई ये शर्मनाक घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

सीसीटीवी में पूरी घटना कैद होने पर मृतिका के परिजनों ने आरोपी ठेका कर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीएमएस ने कर्मचारी को हटाने के निर्देश संबंधित ठेकेदार को दिए हैं। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बुधवार की रात कस्बा दातागंज मोहल्ला परा निवासी उमर अंसारी अपनी मां शहाना बेगम की तबीयत बिगड़ने के साथ ही सांस लेने में हो रही दिक्कत के चलते जिला अस्पताल लेकर आए और इमर्जेंसी में तैनात डॉक्टरों को बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टरों ने शहाना बेगम को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वहां ठेके पर तैनात सफाईकर्मी वीरू से कहा गया कि महिला के शव को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाओ।

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सफाईकर्मी ने महिला की मौत का उठाया फायदा

इधर, डॉक्टरों के महिला को मृत घोषित करने पर उसके परिजनों में चीखपुकार मची हुई थी। उनका ध्यान शव पर नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए सफाई कर्मी वीरू ने महिला के कानों से सोने के कुंडल खींच लिए। कुछ देर बाद परिजनों की नजर जब महिला के कानों पर पड़ी तो वह कुंडल गायब देख हैरत में पड़ गए। उन्होंने हंगामा करते हुए वहां मौजूद कर्मचारियों पर कुंडल चोरी करने का आरोप लगाया तो अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो सभी हैरत में पड़ गए।

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परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा

सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से महिला के कानों से कुंडल खींचते हुए वीरू को देखा गया। इसके बाद आरेापी वीरू ने भागने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसको पकड़ लिया। परिजनों ने इसके बाद हंगामा शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। मृतिका के परिजनों ने आरोपी वीरू के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रभारी सदर कोतवाल अशोक कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में मृतिका के कुंडल खींचने की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। मृतिका के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।

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रात भर होता रहा हंगामा, प्रभारी सीएमएस ने नहीं उठाया स्टाफ का फोन

जिला अस्पताल में मृतिका के कानों से कुंडल निकालने का मामला सीसीटीवी में कैद हुआ तो आरोपी ठेकाकर्मी के खिलाफ सभी आक्रोशित दिखाई दिए। आक्रोशित लोगों ने रात भर जिला अस्पताल में हंगामा किया। हंगामा होता देख स्टाफ हरकत में आ गया। चूंकि बुधवार से सीएमएस डॉ. अमित वार्ष्णेय अवकाश पर थे, इसलिए वह अपना प्रभार दूसरे डॉक्टर को दे गए थे। ऐसे में स्टाफ ने जब प्रभारी सीएमएस को फोन किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। रात भर डॉक्टर से लेकर अन्य कर्मचारी फोन करते रहे पर प्रभारी सीएमएस का फोन नहीं उठा। इससे स्टाफ काफी परेशान रहा।

सीएमएस डॉ. अमित वार्ष्णेय का कहना है कि, जिला अस्पताल में इस तरह का मामला बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने के निर्देश ठेकेदार को दिए हैं। स्टाफ का फोन न उठाने की शिकायत अभी नहीं मिली है। शिकायत मिलती है तो जांच कराकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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