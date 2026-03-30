Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दुबई से शेफ की नौकरी छोड़कर लौटा शैलेश, अब गांव में ही लगा लिया खाने का ठेला

Mar 30, 2026 02:21 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संदीप जैन, आगरा
share

शैलेश ने बताया कि वह दुबई के रेस्टोरेंट में अच्छी स्थिति में थे। करीब 90 हजार रुपये तनख्वाह थी। उन पर बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों की जिम्मेदारी है। ईरान युद्ध के चलते नौकरी छोड़नी पड़ी। अब संघर्ष के दिन हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। मातारानी की कृपा से उनका फूड स्टाल ठीक चल रहा है।

दुबई से शेफ की नौकरी छोड़कर लौटा शैलेश, अब गांव में ही लगा लिया खाने का ठेला

ईरान युद्ध के चलते सपनों के शहरों में जब रोजगार पर संकट आया तो युवाओं ने अपने गांवों की ओर रुख कर लिया। दुबई के अलावा मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से लौटकर आए ये युवा अब अपने हीं गांवों में रोजगार कर रहे हैं। दुबई के रेस्टोरेंट में शेफ रहे शैलेश ने अब गोलगप्पे, आलू टिक्की और छोले भटूरे का ठेला लगा लिया है। आगरा जिले के बीहड़ इलाके के गांव राटौटी के 41 वर्षीय शैलेश शर्मा का मध्यपूर्व जंग के चलते दुबई में रोजगार छिन गया। वतन लौटना पड़ा। लेकिन शैलेश ने हालात को नहीं कोसा। किसी से कोई शिकवा-शिकायत नहीं की। खुद को मजबूत किया। खुद के बूते पर अब स्याहीपुरा चौराहे पर फूड स्टाल लगा लिया है। खास बात यह है कि शैलेश का यह फूड स्टाल चल निकला है। अब भले ही हालात सामान्य हो जाएं, लेकिन अब वह दोबारा दुबई नहीं जाएंगे।

ईरान युद्ध के चलते दुबई की नौकरी छोड़ी

शैलेश पिछले आठ साल चार महीने से दुबई के एक रेस्टोरेंट में बतौर शेफ कार्यरत थे। 15 सितंबर 2017 को उन्होंने वहां नौकरी शुरू की थी। लेकिन, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने पर वहां के हालात तनावपूर्ण हो गए। रेस्टोरेंट प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की। कहा कि कर्मचारी अपने देश जाना चाहें तो जा सकते हैं। अनिश्चितता की इस स्थिति को देखते हुए शैलेश ने युद्ध की शुरुआत पर ही घर लौटने का फैसला किया। यहां सुरक्षा और परिवार की खातिर शैलेश ने अब विदेश में रहने के बजाय अपनी माटी में ही स्वरोजगार को चुन लिया है।

ये भी पढ़ें:सऊदी में सीतापुर के युवक की मिसाइल हमले में मौत, पत्नी से कर रहा था बात
ये भी पढ़ें:अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच खाड़ी में फंसे 400 दूल्हे, दुल्हनें कर रहीं इंतजार

फास्ट फूड का ठेला लगाया

दुबई में बड़े रेस्टोरेंट की रसोई संभालने वाले इन हाथों ने अब स्याहीपुरा चौराहे पर फास्ट फूड का स्टाल लगा लिया है। इसे मां कैला देवी स्ट्रीट फूड नाम दिया। छोले भटूरे, समोसे, आलू टिक्की, गोल-गप्पे, बेढ़ई, पाव भाजी क्षेत्र के लोगों को खिला रहे हैं। शैलेश शर्मा ने बताया कि दुबई में अभी भी अनिश्चितता की स्थिति है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार के जीवन-यापन के लिए यहीं मेहनत करने का फैसला किया। आज वह अपनी छोटी सी दुकान के जरिए स्वाभिमान के साथ परिवार का पेट पाल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:कैसे बनेगा खाना? गैस किल्लत के बीच घर में हो गया कांड, भरा सिलेंडर ले गया चोर

दुबई में 90 हजार सैलरी थी

शैलेश ने बताया कि वह दुबई के रेस्टोरेंट में अच्छी स्थिति में थे। करीब 90 हजार रुपये तनख्वाह थी। उन पर बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों की जिम्मेदारी है। एक माह पहले तक जीवन खुशहाल था। अब संघर्ष के दिन हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। मातारानी की कृपा से उनका फूड स्टाल ठीक चल रहा है। उम्मीद है कि सब कुछ पहले जैसे सामान्य हो जाएगा और परिवार को फिर से स्थिर जीवन मिल सकेगा। वे दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और भविष्य को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश में जुटे है

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News iran israel war अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |