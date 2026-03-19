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गोकशी में वांछित एक लाख का इनामी शहजाद पुलिस एनकाउंटर में ढेर, दो सिपाही भी घायल

Mar 19, 2026 10:27 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, सहारनपुर
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सहारनपुर में एक लाख का इनामी बदमाश शहजाद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 44 मामलों में वांछित शहजाद ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ। दो सिपाही घायल हुए, जबकि उसका साथी फरार है।

गोकशी में वांछित एक लाख का इनामी शहजाद पुलिस एनकाउंटर में ढेर, दो सिपाही भी घायल

यूपी के सहारनपुर में बुधवार शाम पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी अपराधी शहजाद ढेर हो गया। शहजाद थाना फतेहपुर क्षेत्र के गांव गंदेवड़ा का रहने वाला था और उसके खिलाफ गोकशी, गैंगस्टर सहित कुल 44 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वह फरवरी माह से फरार चल रहा था और पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था।

सहारनपुर में मिली शहजाद की लोकेशन

डीआईजी अभिषेक सिंह के अनुसार, सहारनपुर की फतेहपुर और मिर्जापुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम को शहजाद की लोकेशन मिली थी। इसके बाद बेहट-विकासनगर रोड पर बिजलीघर के पास घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और भागने लगे।

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मुठभेड़ में दो सिपाहियों को भी लगी गोली

पुलिस टीम ने पीछा किया और संदिग्धों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन खुद को घिरता देख शहजाद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश भागते हुए पास के एक बाग में घुस गए, जहां उनकी बाइक फिसल गई और दोनों गिर पड़े। इसके बाद शहजाद ने फिर से फायरिंग की, जिसमें कांस्टेबल सोमेंद्र और कुलदीप घायल हो गए। दोनों के हाथ में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शहजाद का साथी अंधेरे में फरार

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पोजिशन लेकर फायरिंग की, जिसमें शहजाद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहट ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, उसका एक साथी अंधेरे और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है।

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गोकशी में लंबे समय से सक्रिय था शहजाद

पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से दो पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि शहजाद एक शातिर और पेशेवर गोकश था, जो लंबे समय से अवैध गतिविधियों में लिप्त था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फरार आरोपी की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। डीआईजी अभिषेक सिंह ने घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें बहादुरी के लिए शाबाशी भी दी।

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