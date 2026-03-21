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शहजाद भट्टी: पाकिस्तान का गैंगस्टर, भारत में युवाओं को कर रहा कॉल; पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Mar 21, 2026 06:11 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में रहे युवकों को लेकर छानबीन तेज कर दी है। UP ATS और IB ने 18 मार्च 2026 को हापुड़ निवासी अजीम राणा और उसके भांजे मेरठ के भावनपुर के जेई गांव निवासी आजाद अली को गिरफ्तार किया था। वे पिछले छह महीने से शहजाद भट्टी के संपर्क में थे।

शहजाद भट्टी: पाकिस्तान का गैंगस्टर, भारत में युवाओं को कर रहा कॉल; पढ़ें इनसाइड स्टोरी

शह्जाद भट्टी एक पाकिस्तानी गैगस्टर है। वह आईएसआई के साथ मिलकर काम करता है। भट्टी, भारत में स्लीपर मॉड्यूल तैयार करने के लिए दो वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। इन्हीं दोनों नंबरों से भारत में कुछ युवकों से भट्टी संपर्क में है और इन्हें बरगला रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर संपर्क करने के साथ ही ग्रुप का हिस्सा बनाने का झांसा दिया जा रहा है।

इस मामले में अभी तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से दो मेरठ के रहने वाले हैं, जबकि एक युवक हापुड़ का है। इन नंबरों की लोकेशन ट्रेस करना संभव नहीं होता है, इसलिए आरोपी लगातार बच रहा है। वहीं, खुफिया एजेंसियों ने शहजाद भट्टी के संपर्क में रहे युवकों को लेकर छानबीन तेज कर दी है। यूपी एटीएस और आईबी ने 18 मार्च 2026 को हापुड़ निवासी अजीम राणा और उसके भांजे मेरठ के भावनपुर के जेई गांव निवासी आजाद अली को गिरफ्तार किया था। दोनों पर आरोप है कि वे पिछले छह महीने से शहजाद भट्टी के संपर्क में थे।

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अजीम ने शहजाद भट्टी के कहने पर ही दिल्ली के सनातन धर्म मंदिर की रेकी की और वीडियो बनाकर उसे भेजी थी। भट्टी अजीम से पंजाब जाने को कह रहा था। उसे एक पार्सल कहीं से उठाकर दूसरी जगह डिलीवर करने का टास्क दिया गया था। हालांकि अजीम पंजाब नहीं गया था। अजीम के मोबाइल से एजेंसियों ने काफी डाटा रिकवर कर लिया है। हापुड़ के अजीम राणा को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मंगलवार को उठाया गया था।

एटीएस और आईबी की पूछताछ के बाद उसके भांजे आजाद अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी पता चला है कि शहजाद भट्टी ने ही कुछ दिन पहले अंबाला में आरडीएक्स की सप्लाई कराई थी और खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर तीन आरोपियों अकबर अली, अनस और जगबीर की गिरफ्तारी हुई। खुलासा किया कि भट्टी इन युवकों से वर्चुअल नंबर से वीडियो कॉल पर बातचीत करता था। दो नंबर आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। इन्हीं नंबर की मदद से शहजाद कुछ अन्य युवकों को भी बरगलाने और देश में नया स्लीपर मॉड्यूल बनाने का काम कर रहा था।

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आजाद, अनस को लेकर छानबीन कर रही टीम

अनस राइन को अंबाला में गिरफ्तार किया था। खुलासा हुआ कि अनस मूल रूप से गुदड़ी बाजार करम वाली गली का निवासी है। काफी समय से चंडीगढ़ में रह रहा था। मेरठ में अनस को लेकर छानबीन की जा रही है। दूसरी ओर खुफिया तंत्र जेई गांव निवासी आजाद अली के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच कर रही है। परिजनों से भी पूछताछ की गई है।

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वर्चुअल नंबर क्या होता है

वर्चुअल नंबर एक इंटरनेट-आधारित टेलीफोन नंबर है, जो किसी भौतिक सिम कार्ड या निश्चित स्थान से नहीं जुड़ा होता है। यह कॉल को इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डिवाइस (मोबाइल, लैपटॉप) पर डायवर्ट कर सकता है। इसे वीओआईपी यानी वॉयर ऑवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर, क्लाउड फोन नंबर, या वर्चुअल फोन सेवा के रूप में भी जाना जाता है। इसे गोपनीयता बनाए रखने, इंटरनेशनल स्तर पर एक देश से दूसरे देश में बातचीत करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक ही वर्चुअल नंबर से कई फोन डिवाइस या टेबलेट को जोड़कर कॉल की जा सकती है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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