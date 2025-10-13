यूपी में ताबड़तोड़ ऐक्शन, मेरठ पुलिस के हाथों मारा गया इनामी शहजाद; 24 घंटे में 2 अपराधी ढेर

शहजाद रेप सहित कई अपराधों में वांक्षित था। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की थी। रोकने के लिए कहे जाने पर उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की ओर से आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। पुलिस उसे पकड़कर अस्पताल ले गई जहां थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऐक्शन ले रही है। 24 घंटे में दो अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। रविवार की देर रात लखनऊ में कैब लुटेरा गुरुसेवक मारा गया तो सोमवार की सुबह-सुबह मेरठ में इनामी अपराधी शहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। मेरठ के सुरूरपुर थाने के जंगली इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। शहजाद मूल रूप से मेरठ के बहसूमा क्षेत्र का रहने वाला था।

बताया जा रहा है कि रेप सहित कई अपराधों में शहजाद वांक्षित था। पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की थी। रोकने के लिए कहे जाने पर उसने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस की ओर से आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। पुलिस उसे पकड़कर अस्पताल ले गई जहां थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शहजाद के साथ पुलिस के एनकाउंटर के बाद एसपी देहात अभिजीत कुमार समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है।

देर रात लखनऊ में मारा गया था दो कैब ड्राइवरों की हत्या कर लूटने वाला वहीं, रविवार की देर रात लखनऊ में भी पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी मारा गया था। गुरुसेवक नाम के इस अपराधी पर एक हफ्ते में दो कैब चालकों का अपहरण और नृशंस हत्या कर कार लूटने का आरोप था। वह गिरोह का सरगना था। पुलिस ने उस पर डेढ़ लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। रविवार देर रात पारा इलाके में आगरा एक्सप्रेस-वे के पास पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने लूटी कार भी बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की फायरिंग में क्राइम टीम के इंस्पेक्टर, दरोगा की बुलेट प्रूफ जैकेट और पुलिस की गाड़ी में भी गोली लगी।