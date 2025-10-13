Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsshahzad a wanted criminal died in meerut police encounter rapid action in up

यूपी में ताबड़तोड़ ऐक्शन, मेरठ पुलिस के हाथों मारा गया इनामी शहजाद; 24 घंटे में 2 अपराधी ढेर

शहजाद रेप सहित कई अपराधों में वांक्षित था। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की थी। रोकने के लिए कहे जाने पर उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की ओर से आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। पुलिस उसे पकड़कर अस्पताल ले गई जहां थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 07:59 AM
share Share
Follow Us on
यूपी में ताबड़तोड़ ऐक्शन, मेरठ पुलिस के हाथों मारा गया इनामी शहजाद; 24 घंटे में 2 अपराधी ढेर

यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऐक्शन ले रही है। 24 घंटे में दो अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। रविवार की देर रात लखनऊ में कैब लुटेरा गुरुसेवक मारा गया तो सोमवार की सुबह-सुबह मेरठ में इनामी अपराधी शहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। मेरठ के सुरूरपुर थाने के जंगली इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। शहजाद मूल रूप से मेरठ के बहसूमा क्षेत्र का रहने वाला था।

बताया जा रहा है कि रेप सहित कई अपराधों में शहजाद वांक्षित था। पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की थी। रोकने के लिए कहे जाने पर उसने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस की ओर से आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। पुलिस उसे पकड़कर अस्पताल ले गई जहां थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शहजाद के साथ पुलिस के एनकाउंटर के बाद एसपी देहात अभिजीत कुमार समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है।

ये भी पढ़ें:कैब चालक की हत्या में शामिल डेढ़ लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

देर रात लखनऊ में मारा गया था दो कैब ड्राइवरों की हत्या कर लूटने वाला

वहीं, रविवार की देर रात लखनऊ में भी पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी मारा गया था। गुरुसेवक नाम के इस अपराधी पर एक हफ्ते में दो कैब चालकों का अपहरण और नृशंस हत्या कर कार लूटने का आरोप था। वह गिरोह का सरगना था। पुलिस ने उस पर डेढ़ लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। रविवार देर रात पारा इलाके में आगरा एक्सप्रेस-वे के पास पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने लूटी कार भी बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की फायरिंग में क्राइम टीम के इंस्पेक्टर, दरोगा की बुलेट प्रूफ जैकेट और पुलिस की गाड़ी में भी गोली लगी।

ये भी पढ़ें:11 वीं की छात्रा को खींचकर बाग में ले गए 5 दरिंदे, गैंगरेप; एनकाउंटर में एक घायल

पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक मुठभेड़ में मारा गया बदमाश गुरु सेवक शाहजहांपुर का रहने वाला था। मुखबिर को इनपुट मिला था कि गुरुसेवक दूसरे राज्य में कार बेचने जा रहा है। आगरा एक्सप्रेसवे पर जीरो प्वाइंट ढाबे के पास पुलिस और क्राइम टीम को लगा दिया गया। संदिग्ध कार आते दिखी तो पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो बदमाश ने रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस ने घेराबंदी की तो फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी। फायरिंग में इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा और दरोगा अतुल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। जवाबी फायरिंग में गुरुसेवक घायल हो गया। ट्रॉमा में उसे मृत करार दिया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Police Encounter UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |