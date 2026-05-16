Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महराजगंज के शाहरुख पर हमला, युवकों ने कार से खींचकर पीटा; बीच सड़क गुंडागर्दी से राहगीर सन्न

Ajay Singh संवाददाता, महाराजगंज
share

शाहरुख खान अपने तीन दोस्तों के साथ कार से परतावल आया था। किसी काम से वह कप्तानगंज मार्ग स्थित नहर कॉलोनी गेट के पास गया था। काम खत्म कर वापस कार में बैठते ही आरोपित युवक वहां पहुंच गए। उन्होंने शाहरुख को देखते ही उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

महराजगंज के शाहरुख पर हमला, युवकों ने कार से खींचकर पीटा; बीच सड़क गुंडागर्दी से राहगीर सन्न

UP News : उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में शाहरुख खान नाम के एक युवक पर कुछ युवकों ने हमला बोल दिया। नगर पंचायत परतावल में शनिवार को दिनदहाड़े युवक की सरेराह पिटाई की गई। कप्तानगंज मार्ग स्थित नहर कॉलोनी गेट के पास कार सवार युवक शाहरुख को आधा दर्जन से अधिक युवकों ने कार से बाहर खींच लिया। उसे सड़क पर घसीटते हुए बेरहमी से पीट दिया। करीब दस मिनट तक चली इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 12.30 बजे नहर कॉलोनी गेट के पास सामान्य दिनों की तरह लोगों की आवाजाही हो रही थी। इसी दौरान एक कार वहां आकर रुकी। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक किसी काम से वहां पहुंचे थे। तभी पहले से मौजूद कुछ युवक अचानक कार के पास पहुंचे और कार में बैठे युवक को जबरन बाहर खींच लिया। इसके बाद हमलावरों ने उसे सड़क पर गिराकर लात-घूंसों से पिटाई शुरू कर दी।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:यूपी के अनुदेशकों के लिए कल CM योगी की अध्यक्षता में कार्यक्रम, सभी DM को आदेश

घटना के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। कई दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकल आए, जबकि राहगीर भी रुककर घटना देखने लगे। कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावर लगातार युवक पर हमला करते रहे। युवक के साथ मौजूद उसके साथी भी उसे बचाने का प्रयास करते रहे, मगर हमलावरों के सामने उनकी एक नहीं चली।

भिटौली थाना क्षेत्र के जद्दू पिपरा निवासी शाहरुख खान अपने तीन दोस्तों के साथ कार से परतावल आया था। वह किसी कार्य से कप्तानगंज मार्ग स्थित नहर कॉलोनी गेट के पास गया था। काम खत्म कर वापस कार में बैठते ही आरोपित युवक वहां पहुंच गए और उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:यूपी में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 50% मीटिंग्स वर्चुअल ; ऐक्शन में योगी सरकार
ये भी पढ़ें:सीएम- मंत्रियों की फ्लीट में 50% की कटौती, WFH समेत कई उपायों पर ऐक्शन में योगी
ये भी पढ़ें:PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के सीएम योगी, सपा सांसद को सुनाई खरी-खोटी

घायल युवक ने थाने पहुंचकर तीन नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में श्यामदेउरवां थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर मिली है। वायरल वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।