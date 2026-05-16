महराजगंज के शाहरुख पर हमला, युवकों ने कार से खींचकर पीटा; बीच सड़क गुंडागर्दी से राहगीर सन्न

शाहरुख खान अपने तीन दोस्तों के साथ कार से परतावल आया था। किसी काम से वह कप्तानगंज मार्ग स्थित नहर कॉलोनी गेट के पास गया था। काम खत्म कर वापस कार में बैठते ही आरोपित युवक वहां पहुंच गए। उन्होंने शाहरुख को देखते ही उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

UP News : उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में शाहरुख खान नाम के एक युवक पर कुछ युवकों ने हमला बोल दिया। नगर पंचायत परतावल में शनिवार को दिनदहाड़े युवक की सरेराह पिटाई की गई। कप्तानगंज मार्ग स्थित नहर कॉलोनी गेट के पास कार सवार युवक शाहरुख को आधा दर्जन से अधिक युवकों ने कार से बाहर खींच लिया। उसे सड़क पर घसीटते हुए बेरहमी से पीट दिया। करीब दस मिनट तक चली इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 12.30 बजे नहर कॉलोनी गेट के पास सामान्य दिनों की तरह लोगों की आवाजाही हो रही थी। इसी दौरान एक कार वहां आकर रुकी। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक किसी काम से वहां पहुंचे थे। तभी पहले से मौजूद कुछ युवक अचानक कार के पास पहुंचे और कार में बैठे युवक को जबरन बाहर खींच लिया। इसके बाद हमलावरों ने उसे सड़क पर गिराकर लात-घूंसों से पिटाई शुरू कर दी।

घटना के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। कई दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकल आए, जबकि राहगीर भी रुककर घटना देखने लगे। कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावर लगातार युवक पर हमला करते रहे। युवक के साथ मौजूद उसके साथी भी उसे बचाने का प्रयास करते रहे, मगर हमलावरों के सामने उनकी एक नहीं चली।

भिटौली थाना क्षेत्र के जद्दू पिपरा निवासी शाहरुख खान अपने तीन दोस्तों के साथ कार से परतावल आया था। वह किसी कार्य से कप्तानगंज मार्ग स्थित नहर कॉलोनी गेट के पास गया था। काम खत्म कर वापस कार में बैठते ही आरोपित युवक वहां पहुंच गए और उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।