सलमान नहीं, शाहरुख हैं देशद्रोही; UP के मंत्री ने कहा- गलती से लिया था भाईजान का नाम

संक्षेप:

यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सलामन खान को देशद्रोही बता दिया। इसके बाद बयान वायरल हुआ तो मंत्री ने बयान पलटते हुए कहा कि मैं शाहरुख खान के बारे में बोल रहा था गलती सलमान का नाम निकल गया।

Jan 15, 2026 04:41 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का गुरुवार को फिल्म अभिनेता सलमान खान को लेकर एक विवादित बयान समाने आया है। मंत्री रघुराज सिंह ने अपने बयान में सलमान खान को देशद्रोही बताया है। उन्होंने कहा कि सलमान को पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम है और यदि ऐसा है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने यहां तक कह डाला कि सलमान खान को फांसी होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सलमान खान की फ़िल्में ना देखने जाएं। बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस पर चर्चा तेज हुई तो इसके बाद रघुराज का एक बयान और सामने आया है जिसमें उन्होंने बयान को पलटते हुए कहा कि मैं अभिनेता शाहरुख खान के बारे में बोल रहा था। गलती से सालमान का नाम ले लिया। सलमान खान अच्छे अभिनेता हैं।

मंत्री रघुराज ने आरोप लगाया कि सलमान खान हिंदुस्तान के हिंदुओं को आकर्षित कर यहां से पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान व बांग्लादेश के साथ-साथ मुसलमानों को समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सलमान खान देश के पैसे को पाकिस्तान भेजते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके बाद मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का दूसरा बयान भी सामने आया है। जिसमें वह कहते दिखे कि सलमान का नाम गलती से लिया था। मैं शाहरुख खान के बारे में कह रहा था। अब ये दोनों बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मंत्री रघुराज एक बार अपने विवादित बयान से चर्चा में हैं। सोशल मीडिया और मीडिया में अपने बयानों में सुर्खियों में हैं।

गौरतलब है कि मंत्री रघुराज सिंह पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जितना पढ़ा लिखा मुसलमान, उतना बड़ा आतंकी. उनके इस बयान पर भी बवाल मचा था।

बयान पर अखिलेश यादव का तीखा हमला

मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के दिए गए विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कहीं ऐसा न हो ये बयान दिल्ली तक पहुंच जाए और मंत्री जी की डोर कट जाए…।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
