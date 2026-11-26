सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेंच के कारण सपा और कांग्रेस में रार बढ़ती जा रही है। अभी तक इमरान मसूद ही बयानबाजी कर रहे थे। अब सपा की तरफ से भी नेताओं के हमले तेज हुए हैं। सपा सांसद इकरा हसन के बयान के बाद इमरान मसूद के हमले और तेज हो गए हैं।

सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर फंसे मामले के कारण सपा-कांग्रेस में रार बढ़ गई है। गठबंधन की सीटों का अंतिम खाका सामने नहीं आया है, लेकिन नेताओं के बयानों ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। खास बात यह है कि इस बार गठबंधन की अंदरूनी असहमति विपक्षी दलों के बजाय अपने ही नेताओं और करीबियों के बयानों से सुर्खियों में है।

कांग्रेस के यूपी कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद पिछले कई दिनों से लगातार बयान देकर राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में हैं। उन्होंने अब दो टूक कहा कि सपा नेता शाहनवाज खान को हर हाल में चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस की सीटों का जिक्र कर भविष्य की सियासत पर टिप्पणी भी की है। दूसरी ओर उनके दामाद और सपा नेता शायान मसूद गठबंधन में सीटों की संख्या से ज्यादा भाजपा को हराने को प्राथमिकता देने की नसीहत दे रहे हैं।

उधर, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने भी कांग्रेस को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने में सपा के योगदान की याद दिलाकर बहस को नया मोड़ दे दिया है। बयानों को एक साथ देखें तो साफ है कि सीटों का सवाल अब केवल राजनीतिक दलों के बीच बातचीत तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि नेताओं के बयानों के जरिए सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुका है।

शाहनवाज खान हर हाल में चुनाव लड़ेंगे : इमरान मसूद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में सपा एमएलसी शाहनवाज खान को हर हाल में चुनाव लड़ाने का दावा किया है। उनका कहना है कि शाहनवाज खान उनके चुनाव में हर कदम पर साथ रहे हैं, ऐसे में उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। उन्होंने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस के 105 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी जिक्र किया।

सीटों से ज्यादा भाजपा को हराना जरूरी : शायान मसूद सपा नेता शायान मसूद ने बिना नाम लिए गठबंधन में बयानबाजी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण भाजपा को हराना और संविधान बचाना है। सपा ने मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टिकट घोषित होने के बाद ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, जिनसे गठबंधन कमजोर हो।