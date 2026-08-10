Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: दबंगों ने मिलकर युवक को पीटा, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: पुवायां में युवक को पड़ोसियों ने जमीन पर गिराकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ। युवक ने कार को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद उन पर हमला हुआ। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो के बाद मामला चर्चा में आया और पुलिस ने जांच की बात कही।

Shahjahnpur News: दबंगों ने मिलकर युवक को पीटा, वीडियो वायरल

Shahjahnpur News: पुवायां। युवक को कई लोगों द्वारा जमीन पर गिराकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बरसात के दौरान का है और एक-दो दिन पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। काकरौआ जप्ती गांव निवासी युवक ने बताया कि नगर के मोहल्ला छावनी में उसका मकान है। आरोप है कि पड़ोसी उसके मकान के सामने दरवाजे पर जबरन कार खड़ी कर देता है। कार हटाने के लिए कहने पर वह विवाद करने लगता है। पीड़ित के मुताबिक दो दिन पहले बरसात के दौरान भी पड़ोसी ने दरवाजे के सामने कार खड़ी कर दी।

ये भी पढ़ें:Meerut News: हर्रा में सरेराह युवक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल

कार हटाने के लिए कहने पर दो-तीन लोगों ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और जमकर पीटा। मारपीट में उसे काफी चोटें आईं। घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसका कहना है कि मारपीट करने वाले लोगों का राजनीतिक प्रभाव है, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कोतवाल आरके रावत ने बताया कि वीडियो की जांच कराई जा रही है। सत्यता के आधार पर कार्रवाई होगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।