Shahjahnpur News: दबंगों ने मिलकर युवक को पीटा, वीडियो वायरल
Shahjahnpur News: पुवायां में युवक को पड़ोसियों ने जमीन पर गिराकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ। युवक ने कार को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद उन पर हमला हुआ। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो के बाद मामला चर्चा में आया और पुलिस ने जांच की बात कही।
Shahjahnpur News: पुवायां। युवक को कई लोगों द्वारा जमीन पर गिराकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बरसात के दौरान का है और एक-दो दिन पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। काकरौआ जप्ती गांव निवासी युवक ने बताया कि नगर के मोहल्ला छावनी में उसका मकान है। आरोप है कि पड़ोसी उसके मकान के सामने दरवाजे पर जबरन कार खड़ी कर देता है। कार हटाने के लिए कहने पर वह विवाद करने लगता है। पीड़ित के मुताबिक दो दिन पहले बरसात के दौरान भी पड़ोसी ने दरवाजे के सामने कार खड़ी कर दी।
कार हटाने के लिए कहने पर दो-तीन लोगों ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और जमकर पीटा। मारपीट में उसे काफी चोटें आईं। घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसका कहना है कि मारपीट करने वाले लोगों का राजनीतिक प्रभाव है, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कोतवाल आरके रावत ने बताया कि वीडियो की जांच कराई जा रही है। सत्यता के आधार पर कार्रवाई होगी।
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