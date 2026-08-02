Shahjahnpur News: जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर युवक गिरफ्तार
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में सदर बाजार थाना पुलिस ने जिला बदर आदेश उल्लंघन के आरोप में 27 वर्षीय युवक फैजी हसन को गिरफ्तार किया। उसे 4 मई 2026 को छह महीने के लिए जिला बदर किया गया था। पुलिस ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। सदर बाजार थाना पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 1/2 मुखबिर की सूचना पर मदरा खेल गुमटी चौराहा के पास पुरानी रेलवे लाइन के निकट फैजी हसन (27) पुत्र पप्पू उर्फ साजिद, निवासी मोहल्ला महमंद जंगला, थाना सदर बाजार को पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शाहजहांपुर द्वारा वाद संख्या 260/26, दिनांक 4 मई 2026 को छह माह के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद जनपद में पाए जाने पर उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/10 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
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