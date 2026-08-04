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Shahjahnpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: निगोही के रघवापुर खुर्द गांव में गोविन्द नाम के युवक ने विपिन की पिटाई के बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गोविन्द के पिता की शिकायत पर विपिन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Shahjahnpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

Shahjahnpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा निगोही-संवाददाता। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना निगोही के रघवापुर खुर्द गांव निवासी गोविन्द विरासिन गांव में मजदूरी करता था। शनिवार को विरासिन गांव के विपिन ने उसकी पिटाई लगा दी थी। इससे परेशान गोविन्द ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने गोविन्द के पिता संतराम की तहरीर पर विपिन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आज आरोपी विपिन को विरासिन तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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