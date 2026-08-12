Shahjahnpur News: जलालाबाद में फैक्ट्री में करंट लगने से कर्मी की मौत

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जलालाबाद की एक नमकीन फैक्ट्री में मंगलवार शाम करंट लगने से कर्मचारी सुधीर श्रीवास्तव (30) की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि सुधीर का घर फैक्ट्री से करीब 20 मीटर दूर है। मंगलवार दोपहर वह खाना खाने घर नहीं पहुंचे। शाम करीब छह बजे उनका बेटा वैभव उन्हें देखने फैक्ट्री पहुंचा। वहां सुधीर जमीन पर बिजली के तारों के ऊपर पड़े मिले। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद फैक्ट्री की ओर से उन्हें सूचना नहीं दी गई, जबकि उस समय अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।