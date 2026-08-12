Shahjahnpur News: जलालाबाद में फैक्ट्री में करंट लगने से कर्मी की मौत
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर के जलालाबाद नमकीन फैक्ट्री में करंट लगने से सुधीर श्रीवास्तव (30) की मौत हो गई। परिजनों ने फैक्ट्री पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सुधीर का बेटा फैक्ट्री पहुंचा और उसे बिजली के तारों के ऊपर गिरा पाया। परिवार ने हादसे की सूचना न देने पर अधिकारियों पर गुस्सा व्यक्त किया।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जलालाबाद की एक नमकीन फैक्ट्री में मंगलवार शाम करंट लगने से कर्मचारी सुधीर श्रीवास्तव (30) की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि सुधीर का घर फैक्ट्री से करीब 20 मीटर दूर है। मंगलवार दोपहर वह खाना खाने घर नहीं पहुंचे। शाम करीब छह बजे उनका बेटा वैभव उन्हें देखने फैक्ट्री पहुंचा। वहां सुधीर जमीन पर बिजली के तारों के ऊपर पड़े मिले। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद फैक्ट्री की ओर से उन्हें सूचना नहीं दी गई, जबकि उस समय अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।
सुधीर के दो छोटे बेटे आयुष (चार) और वैभव (छह) हैं। उनके पिता और भाई का पहले ही निधन हो चुका है। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि करंट लगने से मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी।
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