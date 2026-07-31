Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: आईजीआरएस शिकायत के बाद दर्ज हुआ मुकदमा, पांच नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: -अतिरिक्त दहेज नहीं मिलने पर प्रताड़ना का आरोप-पति, सास-ससुर व ननद समेत पांच लोग आरोपी शाहजहांपुर, संवाददाता। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत के बाद महिला थ

Shahjahnpur News: आईजीआरएस शिकायत के बाद दर्ज हुआ मुकदमा, पांच नामजद

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया गया, गर्भावस्था में घर से निकाल दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। महिला थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार, हयातपुरा दुर्गा कॉलोनी निवासी जूही सक्सेना का विवाह 24 नवंबर 2022 को भारद्वाज कॉलोनी निवासी रजत श्रीवास्तव से हुआ था। शिकायत में कहा गया है कि विवाह में सामर्थ्य के अनुसार नकदी, जेवर और गृहस्थी का सामान देने के बावजूद ससुराल पक्ष स्विफ्ट कार और 10 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा।

ये भी पढ़ें:दहेज उत्पीड़न, मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप

मांग पूरी न होने पर पति रजत श्रीवास्तव, सास आशा श्रीवास्तव, ससुर कुलदीप दीपक श्रीवास्तव, देवर शुभम श्रीवास्तव और ननद संचित श्रीवास्तव द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।