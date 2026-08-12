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Shahjahnpur News: महिला की गर्दन पर चाकू से हमला करने की रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: पुवायां के भिलावा गांव में राजेश्वरी पत्नी प्रमोद ने पुलिस को शिकायत दी है कि 4 अगस्त को कूड़ा डालने जाते समय बृजेश ने उससे मारपीट की और चाकू से हमला किया, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Shahjahnpur News: महिला की गर्दन पर चाकू से हमला करने की रिपोर्ट दर्ज

Shahjahnpur News: पुवायां। थाना क्षेत्र के गांव भिलावा निवासी राजेश्वरी पत्नी प्रमोद ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया की 4 अगस्त को कूड़ा डालने जा रही थी तभी गांव के ही बृजेश पुत्र राजेंद्र ने गाली गलौज मारपीट करते हुए कहा कि मेरे साथ रहो जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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