Shahjahnpur News: महिला की गर्दन पर चाकू से हमला करने की रिपोर्ट दर्ज
Shahjahnpur News: पुवायां के भिलावा गांव में राजेश्वरी पत्नी प्रमोद ने पुलिस को शिकायत दी है कि 4 अगस्त को कूड़ा डालने जाते समय बृजेश ने उससे मारपीट की और चाकू से हमला किया, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Shahjahnpur News: पुवायां। थाना क्षेत्र के गांव भिलावा निवासी राजेश्वरी पत्नी प्रमोद ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया की 4 अगस्त को कूड़ा डालने जा रही थी तभी गांव के ही बृजेश पुत्र राजेंद्र ने गाली गलौज मारपीट करते हुए कहा कि मेरे साथ रहो जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।