Shahjahnpur News: महिला का सोने का पेंडिल गायब, चालक-हेल्पर पर आरोप
Shahjahnpur News: खुटार के गांव चमराबोझी निवासी अंगूरा देवी ने मैजिक चालक और हेल्पर पर सोने का पेंडिल चोरी करने का आरोप लगाया। घटना के समय अंगूरा देवी अपने बहनोई को बुलाकर पूछताछ कर रही थी, जिसके दौरान चालक और हेल्पर ने गालीगलौज करते हुए मारपीट करने की कोशिश की। महिला ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
Shahjahnpur News: खुटार। क्षेत्र के गांव चमराबोझी निवासी अनिल की पत्नी अंगूरा देवी ने मैजिक चालक और हेल्पर पर सोने का पेंडिल गायब करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। महिला ने दोनों पर पूछताछ के दौरान गालीगलौज और मारपीट पर आमादा होने का भी आरोप लगाया। अंगूरा देवी ने पुलिस को बताया कि रविवार दोपहर करीब दो बजे वह शाहजहांपुर से मैजिक में बैठकर खुटार आ रही थी। खुटार मुख्य चौराहे पर अन्य सवारियां उतर गईं, जबकि वह तिकुनियां जाने के लिए मैजिक में बैठी रही। तिकुनियां चौराहे पर उतरने के बाद उसने गले में पहना सोने का पेंडिल गायब पाया।
महिला ने चालक और हेल्पर से पेंडिल के बारे में पूछताछ की तो दोनों टालमटोल करने लगे और मौके से जाने का प्रयास किया। इस पर उसने गांव में रह रहे अपने बहनोई राजकुमार को बुला लिया। राजकुमार ने दोनों से पूछताछ की तो आरोप है कि उन्होंने गालीगलौज करते हुए मारपीट पर आमादा होकर धमकी दी। अंगूरा देवी ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
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