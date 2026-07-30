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Shahjahnpur News: कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों का हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: तिलहर में कावड़ यात्रा पर जा रहे भक्तों का लोगों ने स्वागत किया। अंकित, सुभाष, अमन, शिवम, विशाल और योगेश जैसे भक्तों ने दंडवत प्रणाम किया। कोतवाल प्रिंस शर्मा ने पुलिस सुरक्षा के साथ कावड़ियों को हाईवे से निकाला, जहां पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत हुआ।

Shahjahnpur News: कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों का हुआ स्वागत

Shahjahnpur News: तिलहर। कीलो के आसन पर दंडवत प्रणाम करते हुए कावड़ लेकर जा रहे अंकित सनातनी, सुभाष सनातनी, अमन सनातनी, शिवम सनातनी, विशाल सनातनी व योगेश सनातनी का लोगों ने स्वागत किया। कोतवाल प्रिंस शर्मा ने पुलिस टीम लगाकर कांवड़ियों को हाईवे से निकलवाया। हाईवे पर कई जगह उनका पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान कुलदेव मिश्र, सर्वेश कुमार, विवेक शर्मा, राजीव सिंह, अजय प्रताप सिंह, कमलेश गुप्ता, मोहित गुप्ता, रवि गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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