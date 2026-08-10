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Shahjahnpur News: विहिप महानगर की कार्ययोजना बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: कार्ययोजना बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई।शाहजहांपुर। विश्व हिंदू परिषद शाहजहांपुर महानगर की कार्ययोजना बैठक रविवार को कचहरी स्थित किड

Shahjahnpur News: विहिप महानगर की कार्ययोजना बैठक

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। विश्व हिंदू परिषद शाहजहांपुर महानगर की कार्ययोजना बैठक रविवार को कचहरी स्थित किडजी स्कूल में हुई। अध्यक्षता जिला मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने की। आगामी कार्यक्रमों की योजना का नेतृत्व प्रांत सह मंत्री एवं विभाग पालक शाहजहांपुर विभाग राकेश त्यागी ने किया। वक्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क और सेवा कार्यों को निरंतर बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में हिंदू समाज की एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरूकता के विषय पर भी विचार-विमर्श हुआ।

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