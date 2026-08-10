Shahjahnpur News: विहिप महानगर की कार्ययोजना बैठक
Shahjahnpur News: कार्ययोजना बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई।शाहजहांपुर। विश्व हिंदू परिषद शाहजहांपुर महानगर की कार्ययोजना बैठक रविवार को कचहरी स्थित किड
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। विश्व हिंदू परिषद शाहजहांपुर महानगर की कार्ययोजना बैठक रविवार को कचहरी स्थित किडजी स्कूल में हुई। अध्यक्षता जिला मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने की। आगामी कार्यक्रमों की योजना का नेतृत्व प्रांत सह मंत्री एवं विभाग पालक शाहजहांपुर विभाग राकेश त्यागी ने किया। वक्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क और सेवा कार्यों को निरंतर बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में हिंदू समाज की एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरूकता के विषय पर भी विचार-विमर्श हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।