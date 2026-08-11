Shahjahnpur News: बाइकों की टक्कर के बाद कांवड़ियों से मारपीट
Shahjahnpur News: जलालाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान दो बाइकों की भिड़ंत के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने कांवड़ियों के साथ मारपीट की। कांवड़ियों ने कोतवाली में शिकायत की, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामला सुलझ गया।
Shahjahnpur News: जलालाबाद, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान दो बाइकों की भिड़ंत के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने कांवड़ियों के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद कांवड़ियों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद आपसी सहमति से समझौता हो गया। ग्राम चचुआपुर निवासी शैलेंद्र, मनसुख, रामू और अमन दो बाइकों पर सवार होकर पांचालघाट से गंगाजल लेने जा रहे थे। इसी दौरान हार गुरैया गांव के पास सामने से आ रही बाइक की मनसुख की बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी।
आरोप है कि दूसरे बाइक सवार के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और कांवड़ियों के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद कांवड़िए कोतवाली पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दूसरे पक्ष के लोगों को भी बुलाया। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत चली। इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से विवाद खत्म कर लिया। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि दो पक्षों में विवाद हुआ था। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से समझौता हो गया।
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