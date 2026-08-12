Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: दो गांव के युवकों में हुआ विवाद, मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: निगोही में सोमवार रात कुकहा और पकड़िया गांव के दो युवकों के बीच विवाद हुआ। शराब पीने के बाद गाली-गलौज और मारपीट के कारण स्थिति बिगड़ गई। गांव के लोगों के जुटने पर फायरिंग हुई। पुलिस की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि सम्मानित लोगों ने समझौता कराया।

Shahjahnpur News: दो गांव के युवकों में हुआ विवाद, मारपीट

Shahjahnpur News: निगोही। सोमवार रात कुकहा और पकड़िया गांव के लोग दो युवकों के विवाद के बाद आमने-सामने आ गए। दोनों युवकों के शराब पीने के बाद गाली-गलौज और मारपीट हुई थी। इसकी जानकारी गांवों में पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के लोग जुट गए और फायरिंग होने लगी। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मंगलवार दोपहर दोनों गांवों के सम्मानित लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया।

ये भी पढ़ें:Chapra News: जमीन पर पिलर लगाने को लेकर विवाद, मारपीट व फायरिंग, पिस्टल का खोखा बरामद
ये भी पढ़ें:Orai News: हवाई फायरिंग में लाइसेंसी बंदूक जब्त, दोनों पक्षों पर मुकदमा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।