Shahjahnpur News: दो गांव के युवकों में हुआ विवाद, मारपीट
Shahjahnpur News: निगोही में सोमवार रात कुकहा और पकड़िया गांव के दो युवकों के बीच विवाद हुआ। शराब पीने के बाद गाली-गलौज और मारपीट के कारण स्थिति बिगड़ गई। गांव के लोगों के जुटने पर फायरिंग हुई। पुलिस की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि सम्मानित लोगों ने समझौता कराया।
Shahjahnpur News: निगोही। सोमवार रात कुकहा और पकड़िया गांव के लोग दो युवकों के विवाद के बाद आमने-सामने आ गए। दोनों युवकों के शराब पीने के बाद गाली-गलौज और मारपीट हुई थी। इसकी जानकारी गांवों में पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के लोग जुट गए और फायरिंग होने लगी। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मंगलवार दोपहर दोनों गांवों के सम्मानित लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया।
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