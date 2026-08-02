Shahjahnpur News: वेतन न मिलने से नाराज संविदाकर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी
Shahjahnpur News: डिप्टी सीवीओ डॉ इंद्रजीत को सौंपते हुए पत्र कर्मचारीखुटार, संवाददाता। पशुपालन विभाग में तैनात पैरावेट, पशु मित्र और वैक्सीनेटर संविदाकर्मियों ने शनिवा
Shahjahnpur News: खुटार। पशुपालन विभाग में तैनात पैरावेट, पशु मित्र और वैक्सीनेटर संविदाकर्मियों ने शनिवार को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने डिप्टी सीवीओ डॉ. इंद्रजीत को जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर नियमित मासिक वेतन और योग्यता के अनुसार तैनाती की मांग उठाई। संविदाकर्मियों का कहना है कि वे लंबे समय से कृत्रिम गर्भाधान, पशु टीकाकरण, टैगिंग, बधियाकरण, भारत पशुधन पोर्टल पर डाटा फीडिंग, गौ आश्रय स्थलों पर पशुओं की जांच तथा उपचार सहित विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं।
कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे लखनऊ स्थित पशुपालन निदेशालय पहुंचकर ज्ञापन देंगे और धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन पर वैक्सीनेटर अभिषेक मिश्रा, कृष्ण देव मिश्रा, ललित कुमार, बृजेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, सलीम, बाबू सुख, संपत कुमार, निशांत कुमार, दीपक कुमार, आसिफ, मनविंदर सिंह, शिवमंगल प्रताप सिंह, पुतुलाल, नागेंद्र पटेल सहित बड़ी संख्या में पैरावेट एवं पशु मित्रों के हस्ताक्षर रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।