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Shahjahnpur News: गंगा एक्सप्रेसवे किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: जलालाबाद के थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। युवती की उम्र लगभग 25 वर्ष है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने शव को अस्पताल भेजा और पहचानने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों की जांच कर रही है।

Shahjahnpur News: गंगा एक्सप्रेसवे किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी

Shahjahnpur News: जलालाबाद। थाना जलालाबाद क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे शनिवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरिया भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम सेहजना के पास गंगा एक्सप्रेसवे और अतिवरा फ्लाईओवर से सेहजना जाने वाले सर्विस रोड के बीच बकरी चरा रहे बच्चों ने मिट्टी में एक युवक को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना जलालाबाद पुलिस को दी।

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सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को अस्पताल भिजवाया।मृतक की पहचान के लिए हीरानगर, सेहजना और अतिवरा सहित आसपास के गांवों के लोगों से जानकारी ली गई, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के अनुसार युवक की उम्र करीब 25 वर्ष है। उसका रंग गेहुआं, बाल छोटे काले और हल्की बढ़ी दाढ़ी है। शव पर कोई कपड़ा नहीं था। दाहिने पैर की त्वचा धूप से झुलसी हुई थी तथा दोनों पैरों में छाले मिले हैं। नाक से हल्का रक्तस्राव था, जबकि शरीर पर अन्य कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों की जांच कर रही है।

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