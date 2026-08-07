Shahjahnpur News: तिलहर विधायक की किसी ने नहीं सुनी, पुलिस ने कराया शांत

Shahjahnpur News: उमेश की मौत के बाद तिलहर में सड़क जाम पर विधायक सलोना कुशवाहा ने परिवार और ग्रामीणों से कई बार अपील की। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जाम नहीं खोला। बाद में एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे के आश्वासन पर जाम समाप्त हुआ। विधायक की मौके पर उपस्थिति से माहौल गर्म हो गया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर दबाव बनाया।

Shahjahnpur News: फोटो 10: जाम स्थल पर पहुंचीं विधायक सलोना कुशवाहा की बात किसी ने नहीं सुनी।

शाहजहांपुर, संवाददाता। कांट के बाद तिलहर क्षेत्र में युवक उमेश की मौत के बाद लगे सड़क जाम के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम भी सामने आया, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा रही। जाम समाप्त कराने के लिए तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा मौके पर पहुंचीं और परिजनों व ग्रामीणों को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार विधायक को जाम खुलने से पहले ही मौके से लौटना पड़ा, जबकि बाद में एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे के आश्वासन पर ग्रामीणों ने तीन घंटे बाद जाम समाप्त किया। इसके पहले कांट में भी विधायक सलोना कुशवाहा के पहुंचने के बाद माहौल गर्म हो गया था। पुलिस को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी थी。

परिजनों की मांगें शुक्रवार सुबह उमेश का शव लेकर परिजन और ग्रामीण तिलहर-निगोही मार्ग पर पहुंचे और सड़क जाम कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात तनावपूर्ण होने पर विधायक सलोना कुशवाहा भी घटनास्थल पर पहुंचीं। पुलिस अधिकारियों ने कई बार मृतक के परिजनों को विधायक के पास ले जाकर बातचीत कराई, ताकि सहमति बन सके और जाम समाप्त कराया जा सके।

विधायक का प्रयास विधायक ने परिजनों और ग्रामीणों से शांतिपूर्वक बातचीत कर सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनकी मांग थी कि फरार आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो, संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए और परिवार को सुरक्षा दी जाए। विधायक के समझाने के बावजूद ग्रामीणों ने जाम समाप्त नहीं किया। जब विधायक के प्रयास सफल नहीं हुए तो पुलिस अधिकारियों ने अलग-अलग समूहों में ग्रामीणों से वार्ता शुरू की। बाद में एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे मौके पर पहुंचीं और परिजनों से विस्तृत बातचीत की। उन्होंने फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी, शिकायतों की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और करीब तीन घंटे बाद जाम खोल दिया।

बुलडोजर की मांग बुलडोजर की मांग को विधायक की टिप्पणी से मिला बल

शाहजहांपुर। जाम के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी आरोपी पक्ष के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, इस दौरान विधायक सलोना कुशवाहा ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का उत्साह और बढ़ गया । वे पुलिस और प्रशासन पर तत्काल कार्रवाई का दबाव बनाने लगे। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई का निर्णय कानून और जांच के आधार पर ही लिया जाएगा तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कककककककककककक

-सलोना कुशवाहा, विधायक तिलहर।