Shahjahnpur News: जमीन कब्जे के विरोध में 15 दिन से परिवार धरने पर

Shahjahnpur News: पुवायां। गंगसरा में जमीन कब्जे के विरोध में उमेश पाल परिवार समेत 15 दिन से अपने आवास पर धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी राम गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरने को समर्थन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर विभिन्न मामलों में कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में पूर्व प्रधान अरब सिंह यादव, उनके बेटे मनोज यादव समेत 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने, श्रीपाल द्वारा नियमविरुद्ध भूमि नाम दर्ज कराने, हंसराम-रामकुमार की जमीन पर कब्जे, उमेश पाल को दारोगा गौरव चौधरी द्वारा जेल भेजे जाने के मामले की निष्पक्ष जांच और नत्थापुर की उर्मिला के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई।