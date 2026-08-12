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Shahjahnpur News: जमीन कब्जे के विरोध में 15 दिन से परिवार धरने पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: पुवायां के गंगसरा में उमेश पाल के परिवार ने 15 दिन से धरना दिया है। आजाद समाज पार्टी ने समर्थन किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर विभिन्न मामलों में कार्रवाई की मांग की। परिवार ने गिरफ्तारी नहीं होने पर पलायन की चेतावनी दी है।

Shahjahnpur News: जमीन कब्जे के विरोध में 15 दिन से परिवार धरने पर

Shahjahnpur News: पुवायां। गंगसरा में जमीन कब्जे के विरोध में उमेश पाल परिवार समेत 15 दिन से अपने आवास पर धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी राम गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरने को समर्थन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर विभिन्न मामलों में कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में पूर्व प्रधान अरब सिंह यादव, उनके बेटे मनोज यादव समेत 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने, श्रीपाल द्वारा नियमविरुद्ध भूमि नाम दर्ज कराने, हंसराम-रामकुमार की जमीन पर कब्जे, उमेश पाल को दारोगा गौरव चौधरी द्वारा जेल भेजे जाने के मामले की निष्पक्ष जांच और नत्थापुर की उर्मिला के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई।

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कार्रवाई न होने पर परिवार ने पलायन की चेतावनी दी है। सोमवार को स्थानीय खुफिया इकाई के प्रभारी निरीक्षक और एसडीएम सदानंद सरोज ने भी जानकारी ली। मंगलवार को बाबू राम, शेरू, शशिकांत, अवधेश, प्रमोद कुमार, संजीव और दीपू मौजूद रहे।

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