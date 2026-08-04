Shahjahnpur News: एक लाख रुपये छीनने का आरोप, दी तहरीर
Shahjahnpur News: पुवायां के गांव बरौना में रवि राज और अंकित को वसीम खान से एक लाख रुपये का एडवांस मिला था। साइकिल से जाते समय चार लोगों ने उन्हें रोककर मारपीट की और पैसे छीन लिए। शिकायत करने पर भी उन पर हमला हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Shahjahnpur News: पुवायां। थाना क्षेत्र के गांव बरौना निवासी रवि राज पुत्र मलिखान अंकित पुत्र राजेश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है। दोनों लोग गांव घनश्यामपुर खुर्द निवासी वसीम खान से एक लाख ईंट भट्टे पर काम करने जाने के लिए एडवांस लाए थे। वह साइकिल से गांव बरौना जा रहे थे। तभी रास्ते में पुलिया के पास चार लोगों ने उन्हें रोक कर मारपीट करते हुए रुपए छीन लिए। उन्होंने बताया है की एक व्यक्ति उनके गांव का था। जब वह लोग उनके घर शिकायत करने गए तो उन्होंने उनके साथ मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस ने बताया है कि घटना की जांच की जा रही है।
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