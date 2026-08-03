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Shahjahnpur News: राजा अजय सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, युवाओं से समाज सेवा का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय राजा अजय सिंह (परौर) को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारीशाहजहांपुर, संवाददाता। अखिल भ

Shahjahnpur News: राजा अजय सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, युवाओं से समाज सेवा का आह्वान

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला कार्यालय, आवास विकास कॉलोनी में समाजसेवी स्वर्गीय राजा अजय सिंह (परौर) की छठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पदम सिंह ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री कुंवर मुनीश सिंह परिहार (एडवोकेट) ने किया। उन्होंने कहा कि राजा अजय सिंह का जीवन समाज सेवा, संगठन और जनकल्याण के लिए समर्पित रहा। युवाओं को उनके आदर्शों का अनुसरण कर समाज सेवा और राष्ट्रहित में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। सभा में समाजजनों ने चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

रामचंद्र सिंह भदौरिया ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शांति पाठ कराया। कार्यक्रम में विजय प्रताप सिंह चंदेल, सुमित सिंह भदौरिया, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अशोक सिंह, स्वदेश सिंह, रामकुमार सिंह चौहान, अमित प्रताप सिंह, पवन सिंह समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। अंत में सभी ने राजा अजय सिंह के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

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