Shahjahnpur News: दरोगा राजेंद्र सिंह को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर जनपद में तैनात उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह का 29 जुलाई को निधन हुआ। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अपर पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एसपी सिटी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जनपद में तैनात उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह का 29 जुलाई को असामयिक निधन हो गया। गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।