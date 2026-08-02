Shahjahnpur News: ऑल सेंट्स स्कूल में हुआ भव्य पौधरोपण
Shahjahnpur News: एडीएम अरविंद कुमार और डायरेक्टर सचिन बाथम समेत अन्य ने पौधे लगाए।शाहजहांपुर। ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत शनिवार को ऑल सेंट्स स्कूल में पौधरोप
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत शनिवार को ऑल सेंट्स स्कूल में पौधरोपण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि एडीएम अरविंद कुमार ने पौधरोपण कर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और प्रत्येक छात्र से एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। डायरेक्टर सचिन बाथम और प्रधानाचार्या साक्षी रस्तोगी ने प्रकृति संरक्षण को सभी की नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। कार्यक्रम में रूबी गुप्ता, अश्वनी कुमार, फरीन अंसारी, समन खान, अंकिता, शगुफ्ता सहित सभी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी और अभिभावक मौजूद रहे।
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