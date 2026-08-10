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Shahjahnpur News: कंपोजिट विद्यालय चकउदन में बच्चों ने किया पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: विद्यालय के बच्चों ने किया वृक्षारोपण।पुवायां। कंपोजिट विद्यालय चकउदन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षकों के साथ छात्र-छात्राओं ने भी

Shahjahnpur News: कंपोजिट विद्यालय चकउदन में बच्चों ने किया पौधरोपण

Shahjahnpur News: पुवायां। कंपोजिट विद्यालय चकउदन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षकों के साथ छात्र-छात्राओं ने भी इसमें भाग लिया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान रूपा देवी, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष हेमेन्द्र पाल सिंह, जेंटलमेन साइकिल क्लब के अध्यक्ष श्याम कुमार त्रिवेदी, राजेंद्र सिंह, देवेंद्र कुमार, वीरेंद्र पाल सिंह अम्बुज कुमार प्रधानाध्यापक, वन विभाग के कर्मचारी आदि उपस्थिति रहे।

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