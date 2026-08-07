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Shahjahnpur News: क्षमता वृद्धि स्वीकृत होने के बाद भी नहीं लग रहे ट्रांसफार्मर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में कई विद्युत उपकेंद्रों पर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि होने के बाद भी उपभोक्ता लाभ से वंचित हैं। ठेकेदारों द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने के कारण उपभोक्ताओं को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराने की तैयारी है।

Shahjahnpur News: क्षमता वृद्धि स्वीकृत होने के बाद भी नहीं लग रहे ट्रांसफार्मर

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। जिले के कई विद्युत उपकेंद्रों में ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि स्वीकृत होने के बाद भी उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मदनापुर, चौहनापुर, बादशाहनगर समेत कई विद्युत उपकेंद्रों पर क्षमता वृद्धि के लिए ट्रांसफार्मर पास हो चुके हैं, लेकिन कंपनी के ठेकेदार इन्हें नहीं लगा रहे हैं। इससे उमस भरी गर्मी के मौसम में बढ़ते विद्युत लोड के बीच उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रों में दम तोड़ने के कगार पर पहुंचे ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रस्ताव बनाकर मध्यांचल को भेजा गया था। इसके बाद विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर स्वीकृत कराए गए। इसके बावजूद कई स्थानों पर काफी समय बीतने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा सके हैं। विभागीय अधिकारियों की ओर से कंपनी से ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ठेकेदार भेजने को कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है。

एमडी को पत्र लिखने की तैयारी

लगातार हो रही देरी को देखते हुए अब विद्युत निगम के उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराने की तैयारी है। विभाग की ओर से प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर स्वीकृत ट्रांसफार्मरों को जल्द लगवाने के लिए कंपनी पर दबाव बनाने का अनुरोध किया जा सकता है।

कई विद्युत उपकेंद्रों में ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि

कई विद्युत उपकेंद्राें में ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है, उसके बाद भी ट्रांसफार्मर न लगने से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। दोबारा कंपनी से बात करके कहा गया है।

अनुज प्रताप सिंह, एसई।

सामान्य प्रश्न

उपभोक्ता क्यों परेशान हैं?
उपभोक्ता परेशान हैं क्योंकि उनकी विद्युत उपकेंद्रों में ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि स्वीकृत होने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं।
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