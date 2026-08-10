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Shahjahnpur News: गढ़िया रंगीन में खेत पर सांप ने काटा, महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: जैतीपुर के गोगेपुर गाँव में एक महिला रेनू देवी, जो अपने पति के साथ खेत पर गई थी, को सांप ने काट लिया। गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके युवा बच्चों का हाल बेहाल है। परिवार में शोक का माहौल है।

Shahjahnpur News: गढ़िया रंगीन में खेत पर सांप ने काटा, महिला की मौत

Shahjahnpur News: जैतीपुर। थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र के गांव गोगेपुर में शनिवार शाम खेत पर पति के पास गई महिला को सांप ने काट लिया। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान रात करीब नौ बजे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गोगेपुर निवासी सुनील कुमार की पत्नी रेनू देवी (40) शनिवार शाम करीब पांच बजे खेत पर पति के पास भूसा उठवाने गई थीं। इसी दौरान सांप ने उनके हाथ की उंगली में काट लिया। परिजन उन्हें घर ले गए और हाथ में चीरा लगाकर प्राथमिक उपचार किया। हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन रात करीब नौ बजे रेनू ने दम तोड़ दिया।

रेनू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मृतका के दो बच्चे बेटी गायत्री (14) और बेटा शिवम (12) हैं। मां की मौत के बाद दोनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी की मौत से सुनील कुमार की भी हालत बिगड़ गई। परिवार के अन्य सदस्य भी गम में डूबे हैं। सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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