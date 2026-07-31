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Shahjahnpur News: दरोगा राजेंद्र सिंह को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहाँपुर में तैनात उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह का 29 जुलाई को निधन हो गया। उनके सम्मान में रिजर्व पुलिस लाइन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहाँ अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने पुष्पचक्र अर्पित किया। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने पारिवारिक शोक के प्रति संवेदना व्यक्त की।

Shahjahnpur News: दरोगा राजेंद्र सिंह को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जनपद में तैनात उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह का 29 जुलाई को असामयिक निधन हो गया। गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

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