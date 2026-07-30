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Shahjahnpur News: गोमती नदी में डूबने से पांच भैंसों की मौत, चार लाख का नुकसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: गोमती नदी के गदाई घाट पर पांच भैंसें डूब गईं, जिससे दो पशुपालकों को करीब चार लाख रुपये का नुकसान हुआ। बाबूराम और प्रमोद अपने पशुओं को पानी पिलाने ले गए थे, लेकिन भैंसें गहरे पानी में फंस गईं। इस घटना से दोनों परिवारों में मातम छा गया है।

Shahjahnpur News: गोमती नदी में डूबने से पांच भैंसों की मौत, चार लाख का नुकसान

Shahjahnpur News: खुटार। गोमती नदी के गदाई घाट पर पानी पिलाने ले जाई गई पांच भैंसें गहरे पानी और झाड़ियों में फंसकर डूब गईं। हादसे में दो पशुपालकों को करीब चार लाख रुपये का नुकसान हुआ। घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम का माहौल है। महोलिया वीरान गांव निवासी बाबूराम कुशवाहा और प्रमोद कुशवाहा बुधवार को रोज की तरह अपनी भैंसों को चराने के लिए गोमती नदी किनारे ले गए थे। घास चरने के बाद उन्होंने भैंसों को गदाई घाट पर पानी पिलाने के लिए नदी में उतारा। इसी दौरान नदी के गहरे हिस्से में घनी झाड़ियों के बीच भैंसें फंस गईं और बाहर नहीं निकल सकीं।

देखते ही देखते बाबूराम की तीन और प्रमोद की दो भैंसें डूब गईं। बाबूराम ने बताया कि वह पशुपालन और दूध बिक्री से परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पांचों भैंसों की कीमत करीब चार लाख रुपये बताई गई है। हादसे के बाद दोनों पशुपालक काफी दुखी हैं।

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