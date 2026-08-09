Shahjahnpur News: हादसे में घायल होमगार्ड की बरेली में इलाज के दौरान मौत हो गई
Shahjahnpur News: थाना निगोही के विछौली गांव निवासी 44 वर्षीय इन्द्रपाल, जो होमगार्ड थे, की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 30 जुलाई को उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर चोटों के बाद उनका उपचार बरेली में किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया।
Shahjahnpur News: थाना निगोही के विछौली गांव निवासी इन्द्रपाल(44) पुलिस विभाग में होमगार्ड पद पर तैनात थे। वर्तमान में इन्द्रपाल शाहजहांपुर के मोहल्ला अशोक विहार कालोनी में परिवार के साथ रहते थे। इस समय उनकी निगोही में ड्यूटी लगी थी। 30जुलाई की रात इन्द्रपाल अपनी बाइक से शाहजहांपुर से निगोही ड्यूटी करने आ रहे थे, तो निगोही-शाहजहांपुर मुख्य मार्ग पर बलेली गांव के पास अज्ञात बाहन ने इन्द्रपाल की बाइक में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल होमगार्ड को परिजन जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उन्हे बरेली रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हे निजी अस्पताल ले गए।
शुक्रवार को इलाज के दौरान इन्द्रपाल की मौत हो गई। पीएम के बाद आज शव गांव आया, तो लोगो की भीड जमा हो गई। इन्द्रपाल की मौत से पत्नी रूबी देवी,पुत्री दिव्यांशी,पुत्र अभिरुद्र प्रताप सिंह का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
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