Shahjahnpur News: महुआ तिराहे पर तेज रफ्तार बस की टक्कर से किसान की मौत

Shahjahnpur News: कांट। कांट थाना क्षेत्र में बुधवार शाम तेज रफ्तार बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाला 45 वर्षीय राकेश कुमार अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। घटना के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए बस और चालक की तलाश शुरू कर दी है। ग्राम पर्वतपुर निवासी राकेश कुमार बुधवार को खरीदारी के लिए कांट बाजार आए थे। शाम करीब चार बजे वह सामान लेकर पैदल अपने गांव लौट रहे थे। महुआ तिराहे के पास सड़क पार करते समय जलालाबाद की ओर से तेज गति से आ रही एक बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कांट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों ने महुआ तिराहे पर तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने, नियमित जांच अभियान चलाने और सड़क सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम करने की मांग उठाई। राकेश कुमार की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी पत्नी कान्ती देवी (40) का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़ी बेटी कारन्ती देवी (18) और पुत्र अंकित (17) समेत पांचों बच्चे पिता की मौत से बदहवास हैं। परिजनों की चीख-पुकार से गांव में मातम का माहौल छा गया। ग्रामीण देर शाम तक पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते रहे।