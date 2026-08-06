Shahjahnpur News: भैंसों से भरी पिकअप पलटी, दो पर पशु क्रूरता का मुकदमा
Shahjahnpur News: अल्हागंज में सिद्धन्न की मड़ैया गांव के पास एक बोलेरो पिकअप भैंसों के साथ अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य भैंसों को ग्रामीणों ने बचाया। पुलिस ने चालक समेत दो लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
Shahjahnpur News: अल्हागंज। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-730सी पर सिद्धन्न की मड़ैया गांव के पास बुधवार दोपहर भैंसों से लदी एक बोलेरो पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में एक पड्डा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य पशुओं को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जांच में पता चला कि पिकअप में 12 भैंसे (पड्डा व पड़िया) लदी थीं और सभी के मुंह व पैर बांधे गए थे। पुलिस ने वाहन चालक समेत दो लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार रामवीर (58) निवासी फतेहगंज, बरेली तथा तौसीफ (22) निवासी खेरपुर, थाना कटरा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामले की जांच जारी है।
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