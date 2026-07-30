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Shahjahnpur News: गमगीन माहौल में छात्र का अंतिम संस्कार, हर आंख हुई नम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: छात्र के असमय जाने पर सोशल मीडिया पर भी रहा आक्रोश-तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई और ब्रेकर बनवाने की मांगशाहजहांपुर, संवाददाता। रेती रोड पर संजय कुमार

Shahjahnpur News: गमगीन माहौल में छात्र का अंतिम संस्कार, हर आंख हुई नम

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। रेती रोड पर संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज के सामने मंगलवार दोपहर सड़क पार कर रहे छात्र की हादसे में मौत होने के बाद बुधवार को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी आक्रोश दिखा। तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई और ब्रेकर की मांग उठी। हादसा होने के बाद छात्र का पोस्टर्माटम होने के बाद शाम को घर पहुंचा था। रात होने के कारण अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। घर में रात भर शव के साथ मां सीता बिलाप करते हुए रो रोकर आंखे पथरा रहीं थीं।

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कई बार उस मां को सांत्वना देने के लिए महिलाएं संभालती, लेकिन अगले पल फिर से बेहोस हो जाती। वहीं रात बीतने के बाद बुधवार सुबह करीब दस बजे परिजनों के साथ स्कूल के अध्यापकों ने मिलकर छात्र के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तो इस दौरान छात्र के शव से अंतिम वार लिपटकर रोते हुए साथ चलने की बात कहने लगी, रो रोकर कह रही थी कि किसी तरह मेरे लाल को न ले जाओ। कहां ले जा रहे हो। बाद में छात्र के शव को राजघाट गर्रा नदी किनारे दफना दिया।

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