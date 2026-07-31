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Shahjahnpur News: व्यापारियों के उत्पीड़न पर हर संघर्ष को तैयार व्यापार मंडल: लोकेश अग्रवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में व्यापार मंडल की बैठक में लोकेश अग्रवाल ने व्यापारियों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ, तो संघर्ष किया जाएगा। जीएसटी में विसंगतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे व्यापारी वर्ग के लिए समस्या बताया।

Shahjahnpur News: व्यापारियों के उत्पीड़न पर हर संघर्ष को तैयार व्यापार मंडल: लोकेश अग्रवाल

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। व्यापारियों के हितों की रक्षा व्यापार मंडल की पहली प्राथमिकता है और किसी भी विभाग द्वारा उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा। उक्त बातें उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कही। वे शाहजहांपुर में लोधीपुर स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में पहुंचे थे। व्यापारियों ने उनका 51 किलो की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। लोकेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापार मंडल हमेशा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए खड़ा रहा है।

जीएसटी विभाग, खाद्य विभाग और मंडी समिति की ओर से यदि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न किया गया तो संगठन उसका पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में कई विसंगतियां हैं। कच्चा माल 18 प्रतिशत जीएसटी पर खरीदा जाता है, जबकि तैयार माल पांच प्रतिशत कर पर बिकता है। दोनों के बीच 13 प्रतिशत के अंतर का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे व्यापारियों की बड़ी धनराशि जीएसटी विभाग में फंस जाती है। इसके अलावा जीएसटी सचल दस्ते पूरा टैक्स जमा होने के बावजूद मामूली मानवीय भूलों पर अनावश्यक कमियां निकालकर जुर्माना वसूलते हैं। बैठक में जिला अध्यक्ष सौमित्र गुप्ता, महानगर अध्यक्ष मो. सलाउद्दीन अख्तर, जिला महामंत्री सुशील कुमार गुप्ता, प्रांतीय मंत्री अनूप कुमार गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष सैयद अनवर मियां, महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष आबिद हसन खान व मो. नदीम नोवी, महानगर संगठन मंत्री हाशिम शाह, फैजान, सादिक, रानू, मो. रफी खान, पवन गुप्ता, एहतेशाम, आदिल खान, हम्मद अली, गोपाल सक्सेना, अर्जित गुप्ता, बहार अहमद, मोहनीस खान, सुल्तान अहमद, मो. शाहिद, शाने आलम, मो. नदीम खान सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।

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