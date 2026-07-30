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Shahjahnpur News: स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर धान लदी ट्रॉली पलटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: धान लेकर पूरनपुर जा रही ट्रैक्टर ट्राली पलटी पडी ट्रालीखुटार। मैलानी रोड पर ओवरब्रिज के नीचे लंगोटी बाबा स्थान के पास गुरुवार को धान से लदी ट्रैक्टर-ट

स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर धान लदी ट्रॉली पलटी
स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर धान लदी ट्रॉली पलटी

Shahjahnpur News: खुटार। मैलानी रोड पर ओवरब्रिज के नीचे लंगोटी बाबा स्थान के पास गुरुवार को धान से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक बाल-बाल बच गया और कोई जनहानि नहीं हुई। लखीमपुर खीरी के भीरा निवासी सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनका चालक रामदयाल दो ट्रॉलियों में धान भरकर पूरनपुर स्थित राइस मिल जा रहा था। ओवरब्रिज के नीचे बने स्पीड ब्रेकर पर ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। चालक ने सूझबूझ दिखाकर ट्रैक्टर और आगे की ट्रॉली को संभाल लिया, लेकिन पीछे जुड़ी दूसरी ट्रॉली पलट गई। संयोगवश उस समय वहां कोई राहगीर या वाहन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

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