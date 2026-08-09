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Shahjahnpur News: छह शिकायतों में दो का मौके पर निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शनिवार को थाना परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। नायब तहसीलदार अमित कुमार की अध्यक्षता में छह शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से दो का मौके पर समाधान हो गया। क्षेत्रवासियों से अपील की गई कि किसी भी समस्या की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से सुना और शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया।

Shahjahnpur News: छह शिकायतों में दो का मौके पर निस्तारण

Shahjahnpur News: थाना परिसर में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। नायब तहसीलदार अमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में कुल छह शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से दो शिकायतों का अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि शेष चार शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। दोपहर दो बजे तक फरियादियों ने अधिकारियों के समक्ष विभिन्न समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के कर्मचारियों को नियमानुसार कार्रवाई कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि किसी भी समस्या या घटना की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।

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उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई कर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

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