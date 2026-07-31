Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में टी.बी. मुक्त भारत अभियान को मिला नया जोश

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में एसएस कॉलेज ऑडिटोरियम में 25 यूपी बीएन एनसी और भोर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में टी.बी. मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और जनता को टी.बी. के लक्षण और निःशुल्क उपचार के प्रति जागरूक करना था। आयोजक स्वाति सिंह ने बताया कि जागरूकता जरूरी है।

शाहजहांपुर में टी.बी. मुक्त भारत अभियान को मिला नया जोश

Shahjahnpur News: 25 यूपी बीएन एनसी और भोर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एसएस कॉलेज में हुआ विशाल कार्यक्रम शाहजहांपुर। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के अंतर्गत आज शाहजहांपुर के एसएस कॉलेज ऑडिटोरियम में 25 यूपी बीएन एनसी और भोर फाउंडेशन के तत्वावधान में "टी.बी. मुक्त भारत अभियान" का भव्य आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम जनता को टी.बी. के लक्षण, बचाव और निःशुल्क उपचार के प्रति जागरूक करना था।

विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी.पी. सिंह उपस्थित रहे। विशेष रूप से सीएमओ प्रतिनिधि डॉ. आलोक ने टी.बी. रोग की जानकारी दी और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया।

नुक्कड़ नाटक से दी जागरूकता वहीं भोर फाउंडेशन की अध्यक्ष स्वाति सिंह और सेना के मेजर सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

जागरूकता को रोचक बनाने के लिए अनुकृति नाटक मंच के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से लोगों को बताया गया कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, वजन घटना, बुखार और खून के साथ बलगम आना टी.बी. के लक्षण हो सकते हैं। कलाकारों ने यह भी बताया कि टी.बी. की जांच और उपचार पूरी तरह निःशुल्क है और सरकार निक्षय पोषण योजना के तहत मरीजों को 1000 रुपये प्रतिमाह पोषण भत्ता भी दे रही है।

नशा मुक्त भारत की ली शपथ कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं, एनसी कैडेट्स और अतिथियों ने नशा मुक्त भारत की शपथ ली। सभी ने संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और समाज को भी नशा मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे।

स्वाति का संदेश भोर फाउंडेशन की अध्यक्ष स्वाति सिंह ने कहा कि "टी.बी. को जड़ से खत्म करना है तो हर नागरिक को जागरूक होना होगा। हमें टी.बी. मरीजों के साथ भेदभाव नहीं, बल्कि सहयोग करना है।" कुलपति प्रो. वी.पी. सिंह ने एनसी और भोर फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि युवा ही देश को टी.बी. मुक्त और नशा मुक्त बना सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे।