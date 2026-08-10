Shahjahnpur News: उमेश की मौत के मामले में पिता-पुत्रों को पुलिस ने पकड़ा
Shahjahnpur News: फरार एक आरोपी को पकड़ने के लिए लगी पुलिसनबियापुर गांव के उमेश की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौतहत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का लगाया भाई ने आरो
Shahjahnpur News: तिलहर। चोरी का आरोप लगने वाले युवक की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों के द्वारा गांव के पिता पुत्रों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे को लेकर पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। फरार एक आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। नबियापुर गांव के उमेश वर्मा पर गांव के ही कुछ लोगों ने पैनल चोरी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उमेश का शव फांसी पर झूलता हुआ मिला था। उमेश के भाई सर्वेश ने गांव के ही पिता पुत्रों पर उमेश की हत्या करने तथा शव फांसी पर लटकाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आई थी।
इसके बाद परिवार के लोगों ने उमेश के शव को तिलहर निगोही मार्ग पर रखकर बिरसिंहपुर इंचार्ज अरुण गौतम एवं सिपाही पिंटू को सस्पेंड करने तथा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जाम लगा दिया था। जाम के दौरान ग्रामीणों ने कोतवाल प्रिंस शर्मा एवं पुलिस कर्मियों से जमकर अभद्रता की थी।इस मामले को लेकर रविवार की दोपहर कोतवाल प्रिंस शर्मा, कांस्टेबल अनिल, संजीव कुमार, प्रियंका व प्रशांत कुमार ने हाईवे ओवरब्रिज के पास से आरोपी पिता पुत्रों को हिरासत मे ले लिया। कोतवाल ने बताया कि आरोपी राममूर्ति एवं उसके पुत्र सत्यवान प्रेमचंद एवं देवेंद्र को हिरासत में लिया गया है। फरार चल रहे अशोक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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